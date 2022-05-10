ⓒ Getty Images Bank

那是头看起来又丑又寒酸的小牛犊，圆溜溜的眼睛里满是眼屎，浑身瘦骨嶙峋，屁股蛋子上星星点点地糊满了牛屎。

“怎么会有这么难看的小牛！”

父亲用攒了几年的钱买来的牛犊如此寒酸，石头非常失望和窝火。好在过了一个来月，因为家里人用切碎的豆荚和饲草，再加上一把豆子喂它，它才慢慢有了小牛犊的样子。









军队走了一拨又来一拨。村里有一家被飞机炸弹炸得面目全非，全家人都丢了性命。还有一个村民被炸弹碎片击中，一条腿也废了。

军队每次进村都会到处搜刮粮食，抓鸡抓猪，还会把牛牵走。也有当兵的跑到石头家要把小牛犊拉走，石头死死地抱住小牛的脖子，跟着它被拖了好长一段路。当兵的端起枪来对着石头，可他还是抱住小牛犊不放手。结果那人骂了句“真是个狠角色”，放开小牛犊走了。





군대가 한 차례 밀려 내려왔다가 밀려 올라갔다.

그 동안에 동네에서는 한 집이 비행기 폭격을 맞아

홀랑 날아가는 바람에 일가가 몰살을 당하고,

동네 사람 하나는 포탄 파편에 맞아 다리 하나를 못 쓰게 됐다.





그리고 군대들이 동네에 들를 적마다 곡식을 모아가고,

닭과 개와 돼지를 잡아가고, 소를 끌어 갔다.





돌이네 집에 와서 송아지를 끌어 가려 했다.

돌이가 송아지 목을 그러안고 놔 주지 않았다.

송아지와 함께 얼마를 질질 끌려갔다.

군인이 총부리를 들이댔다.

그래도 돌이는 송아지의 목을 꼭 안은 채 떨어져 나가지를 않았다.

지독한 놈이라고 하면서 군인이 그냥 가 버렸다.









战争会夺走生命，战争中连保住自己的生命都很难，但是小牛和石头即使在这样的情况下，也要守护朋友，这既让人感到惋惜，又让人感到欣慰。尊重生命是黄顺元作品的主要主题之一。面对包括人类在内的这片土地上的所有生命体，如果我们能够更加关怀和尊重，最终人类的社会也会变得更好。经历过这场战争后,这种想法在作家心中占据了一席之地，并通过勇敢的孩子的面貌表现了出来。









小牛犊跑得飞快，很快就过了堤坝，下到了结了冰的江面上。虽然很侥幸它是踩着铺了灰和稻草的地方往过跑，但是这么跑着滑倒了怎么办？石头急忙向着小牛犊跑来的方向迎上去。

虽然身后接连传来父亲和母亲“石头啊，石头啊”撕心裂肺的喊声，但石头好像根本听不到，他向前走着，脸上带着灿烂的笑容。

再近一些，再近一些。就在石头和小牛犊相遇的瞬间……

“咔嚓”一声，江面上的冰裂开了。小牛犊挣扎着使出全身的力气想要游出来，但在冰水中的四肢却不听使唤，开始向江水中沉下去。

这时的石头仍然紧紧地抱着小牛犊的脖子。





송아지는 쏜살같이 언덕빼기를 내려 이리 달려오는 것이었다.

방죽을 지나 얼음판에 들어섰다.

요행 흙과 재를 깔아 놓은 데로 달려오긴 하지만

저러다 미끄러져 넘어지기라도 하면 어쩌나.

돌이는 송아지가 달려오는 쪽으로 마주 걸어 나갔다.





뒤에서 아버지와 어머니의 돌이야, 돌이야 하는 째진 소리가 연달아 들렸다.

그러나 그 소리가 귀에 들어오지 않는 듯,

그냥 마주 걸어 나가는 돌이의 얼굴은 환히 웃고 있었다.

이제 조금만 더, 이제 조금만 더.

송아지와 돌이가 서로 만났는가 하는 순간이었다.





우저적 얼음장이 꺼져 들어갔다.

한동안 송아지는 허우적거리며 헤엄을 치려고 안간힘을 썼으나

얼음물 속에서 사지가 말을 안 듣는 듯

그대로 얼음장 밑으로 가라앉기 시작했다.





그러한 송아지의 목을 돌이가 그러안고 있었다.









作者 黄顺元（황순원，1915.03.26. 平安南道大同~2000.09.14.) ，1931年发表小说《我的梦》（나의 꿈）登上文坛。