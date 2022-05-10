韩虚拟货币Luna暴跌 震荡全球市场

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韩国开发的虚拟货币Luna、稳定币Terra USD（UST）连续数日暴跌，引发全球市场震荡。仅一周之内，全球市场的损失便超过380亿美元，韩国国内预计也受损严重，金融部门将采取措施，将损失最小化。





Luna和Terra是2018年在新加坡成立的区块链企业Terraform Labs发行的虚拟货币。该企业由曾在苹果等公司任职的工程师权道亨（音）和韩国电商TMON创始人申铉晟创办。Luna和Terra USD的总市值从去年11月起猛涨，在5月9日即暴跌前一天达到了406亿美元。其中，Terra USD的价值能够实现猛增是因其价格与一美元挂钩，具有较普通虚拟货币更稳定的特点。然而5月10日，随着Terra USD的价格跌破一美元，全球范围内出现了抛售潮。Terra USD的暴跌导致支撑其价格的Luna开始崩溃，这又进一步拉低了前者的价格，形成恶性循环，最终两种货币的价值几乎归零。





Terra USD是基于算法的稳定币。其他稳定币主要以美元等实际资产为抵押来稳定自身价值，然而Terra USD却以姐妹币Luna为抵押，通过调节发行量来维持自身价格。这套体系主要依靠Terra USD和Luna之间的锚定协议，即允许用一个Terra USD币来交换相当于一美元的Luna币。通过这种机制，即使一个Terra USD币的价格暂时脱离一美元，最终也能够重新回归。举例来说，若一个Terra USD币的价格跌至0.8美元，持有者可用其交换一个相当于一美元的Luna币，并从中赚取0.2美元。市场上Terra USD的流通量也随之减少了一个，价格重新上涨。若Terra USD币的价格超过一美元，通过同样的原理可实现增发，使其价值跌回一美元。按照这一设计，锚定协议为去中心化金融（DeFi），为Terra USD的投资者提供20%的年收益率，在生态圈中起到吸引资金的作用。





然而现实中的情况截然相反。Terra USD的抛售潮导致其价格跌破一美元，理论上此时投资者为套取利差会交换Luna，从而使Terra USD 价格恢复。但现实是不安的投资者开始抛售存放在锚定协议中的Terra USD，最终导致Luna和Terra USD被双双抛售、价格暴跌。





权道亨表示，自己的发明给各位造成痛苦，对此深感悲痛。他还提出了构建Terra区块链的拯救计划。但是投资者的反应非常冷淡，甚至有意见指责这是虚拟货币版本的传销骗局。





国内的损失规模目前尚难以预计。据金融部门的估算，截至5月15日，在韩国五大虚拟货币交易所持有Luna的投资者约为28万名，持有量约为700亿个。金融部门将反映此次事态，从保护投资者的角度出发讨论制定《数字资产基本法》。



