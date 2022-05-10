韩地方选举正式竞选活动拉开帷幕

ⓒYONHAP News

韩国第八届全国同时地方选举和国会议员补缺选举正式竞选活动19日拉开帷幕，为期13天。这次选举距离尹锡悦政府成立还不到一个月，执政党为确保执政初期的施政动力、在野党为挽回因大选失败而流失的影响力，均迫切需要赢得选举。





本次地方选举将选出17个广域团体长和教育监、226个基础团体长、779名广域议员、2602名基础议员，七地将补选国会议员，总计将选出4132人。登记候选人为7616人，竞争率为1.8比1。19日起，候选人可使用车辆进行街头拉票、演讲和对话，发放选举宣传物，投放报纸、电台和电视台广告，张贴选举海报、悬挂横幅等。公共场所演讲和对话限于上午7时至晚11时，车辆装载携带式扩声器的使用限于上午7时至晚9时。此外，电话、短信、邮件、社交媒体等手段也可用于竞选活动。投票于6月1日上午6时至下午6时进行，提前投票日为5月27日至28日。





本次选举最受关注的是广域自治团体长和国会议员补选。目前17个广域自治团体中，12个团体的团体长来自在野党共同民主党。尽管目前局势略有利于国民力量党，但是除了两党各自的票仓岭南和湖南地区外，其他地区的竞争均极为激烈，结果难料。国民力量党在岭南地区、忠清北道、首尔等七个地区占优势，在仁川、忠清南道、大田、江原道等地略占上风，预计最终可在约九个地区获胜。共同民主党在湖南、世宗、济州等五个地区占据优势，在京畿道、仁川、忠清南道、江原道地区与对手不分上下，在大田略处劣势，共同民主党计划在至少八个地区获胜。首都圈是最受瞩目的地区。在首尔市，现任市长吴世勋在统计误差范围之外领先于在野党前党首宋永吉。在京畿道，在野党候选人、前副总理金东兗以微弱优势领先于执政党候选人金恩慧。在野党候选人在仁川地区也略领先于执政党候选人。而曾是大选有力候选人的李在明和安哲秀参加国会议员补选。共同民主党候选人李在明在仁川桂阳选区、国民力量党候选人安哲秀在城南盆唐选区分别领先。





本届选举距离尹锡悦就任总统仅22天，被视作“大选加时赛”。执政党若不能在这次选举中获得压倒性胜利，今后施政将面临更大困难。在野党若继大选后再次在地方选举中失利，政治影响力将仅局限于国会。由于目前执政党和在野党分别定下了至少在九个地区和八个地区获胜的目标，执政党必须赢得十个地区才能算取得切实的胜利。