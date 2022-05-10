尹锡悦发表首次国会施政演说

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韩国总统尹锡悦16日发表了就任后首次国会施政演说，呼吁尽快处理包括小工商户新冠损失补偿在内的规模达59.4万亿韩元的追加预算案，并展开跨党合作。尹锡悦还明确表示韩国将参与美国主导、旨在牵制中国的经济安全平台印太经济框架（IPEF）。





尹锡悦表示，当前民生经济面临危机，对因协助新冠防疫工作而蒙受巨大损失的小工商户予以补偿是法治国家应尽的义务。尹锡悦还在施政演说中强调了跨党合作。除了要求在野党就批准追加预算案予以合作外，尹锡悦还提到了二战时期英国保守党和工党组建的战时联合内阁。尹锡悦表示，虽然双方追求的政治价值不同，但为了突破目前国家面临的艰难情况，迫切需要“丘吉尔和艾德礼的伙伴精神”。在当时的英国，保守党的丘吉尔和工党的艾德礼分别担任首相和副首相，一同应对战争。尹锡悦将目前韩国面临的情况定义为“危机”，称不仅内外部经济环境险峻，国际局势也日趋不稳，北韩还有可能进行第七次核试验。





尹锡悦还明确表示韩国将参与印太经济框架。另外，尹锡悦重申为最近陷入新冠危机的北韩提供人道主义援助的方针，并强调了年金、劳动和教育改革的紧迫性。





正如尹锡悦在施政演说中所强调的，现任政府面对的情况可以说是棘手的综合性危机，包括新冠疫情影响、美中争霸、全球性通胀、供应链危机，再加上俄罗斯侵略乌克兰、北韩疫情和国内各项改革课题。





尹锡悦就任后六天便前往国会，是1987年以来历任总统中最早的一次。施政演说全长15分钟，仅为前总统文在寅首次施政演说的一半，其中强调了10次“经济”、9次“危机”、5次“合作”，凸显出情况之严峻、在野党协助之迫切。





然而现实则阻碍重重。尽管朝野都认同尹锡悦提到的国内外危机，年金、劳动和教育改革以及对北人道主义援助、稳定民生等课题，但双方不仅未能展开协商，反而互相攻击。占据多数席位的在野党以长官人选问题攻击总统，执政党则强行任命在野党反对的人选。目前，国会在总理提名人的批准问题上陷入胶着状态，导致组阁工作仍未完成。





分析指出，这主要是受到了定于6月1日举行的全国同时地方选举的影响。在野党担忧若继大选失败之后再失去地方权力，将在国政中被疏忽。执政党则担忧若在地方选举中败北，尹锡悦在任期内将始终受制于在野党，因此全力攻击对方。意见认为，虽然朝野都有必要为跨党合作进行反省和努力，但尹锡悦和执政党更应发挥包容力。