《漫话国乐》 赌钱游戏歌 / 斗钱注解 / 市集打令

赌博和游戏的目的明显不同，游戏旨在联谊，如果赌钱，同样的游戏也会变成赌博。每逢佳节，人们难得团聚，就喜欢打叫“花图”的纸牌。花图流行之前，古老的赌博游戏则有人们干活儿歇息或在丧家熬夜守灵时玩的赌钱游戏，或打名为“斗钱”的纸牌。





赌钱游戏是用铜钱玩的游戏，铜币上刻有数字1至10，打法简单，铜钱的数字达到规定的数字来争胜负。该游戏还有一个特点，就是边打牌、边来一首小曲。轮到出牌时，拿出别人没有的牌子，还唱一小曲来示意。如果歌词是：“梨（与韩语二字同音）花、桃花遍地盛开，桃花林里剥开桃花，出牌，出牌吧”，表示玩家出的牌子是数字2。如果歌词是：“五寸堂叔、四寸堂兄见面一起买了田地”，表示将出数字5的牌子。这时，拿着同一牌子的人也会来一小曲攻击出牌的玩家，歌词是：“别胡说八道，老爷要说话了”等等。虽然赌钱游戏早已失传，但赌钱游戏歌则迄今流传了下来。

《赌钱游戏歌》 / Ssing Ssing





其实比起赌钱游戏，更广为流传的是“斗钱”，这是以印有图案或数字标识点数的纸牌进行博弈的传统游戏，一套纸牌从25张至80张不等，从贵族到普通老百姓，不分地位与身份，深受众人的欢迎。尤其在守灵的丧家，斗钱是必不可少的游戏。由于广为流行，在古代的图画上也经常可以看到描绘斗钱情景的作品。如今，韩国人常用的词语中也留下斗钱游戏的有关词汇，比如“钱多了双十吗？好看就双十吗？”，这里的“双十”指斗钱游戏中代指好牌的术语。还有，因同名电影让人们耳熟能详的“老千”一词也源自赌坊的赌博高手。





朝鲜王朝时期，历任右议政的元仁孙年轻时也以老千出名。而在当时的社会，赌博也被视为社会的一大公害，因此元仁孙的父亲也为儿子的赌博恶习大伤脑筋。于是有一天，父亲叫儿子进房，把斗钱游戏的80张纸牌背面撒在房间里叫儿子对牌，父亲心想，如果儿子对错了，就借此训斥一顿。未料元仁孙猜对了所有牌，让父亲大吃一惊。最终，父亲为儿子的天赋所折服，从此再也不拦住儿子去打牌了。元仁孙的嗜好斗钱游戏也有打牌时唱一小曲的习惯，叫“斗钱注解”。

《斗钱注解》 / 艺洁（音）





《斗钱注解》以“哎呦~连一字也不认识，简直是目不识丁啊”为开头。而如果您想听悠扬的歌喉，便可以欣赏民谣《市集打令》。





这首民谣讲的是包袱商、货郎等商贩描述的各地市集的情景。以前，各地集市开了，一定会招来很多乞丐。当时的乞丐懂得廉耻，虽然靠乞讨谋生，但绝不白吃人家的，有人给他饭吃，他一定会回报人家，至少高歌一曲来助兴，以前乞丐行乞时表演的歌叫作《乞讨打令》。不过随着市集渐渐淡出人们的生活，为了拉客而高歌《市集打令》的商贩也罕见了，加之表演《乞讨打令》的乞丐也消失了踪影，后来人们就不分《市集打令》和《乞讨打令》，而统称为《市集打令》了。





这之后乞丐表演的《市集打令》还包括《斗钱注解》的内容，据说相关内容源自赌坊：

“一字拿来看看，日（与一字同音）月匆匆又匆匆，夜空星光闪亮又清晰。二字拿来看看，二水中分白鹭洲，一群群白鸥飞来。把三字拿来看看，三月初三一对燕子飞来。”

这首歌除了数字，还描写了季节的变化，内容生动有趣，曲调欢快又动听，让人心情愉悦。

《市集打令》/ 金容宇