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职业：演员

出生日期：1990年8月10日

出生地：京畿道高阳

身高：173cm

血型：B型

学历：东德女子大学模特专业

出道：电视剧《没关系，是爱情啊》（2014）





李圣经从小已经展现出接触的艺术天分。高三之前，她凭借优秀的钢琴演奏一心准备考取音乐学院，但在父母的建议之下，她开始进军模特圈，并在2008年参加模特选秀并获得了瞩目。此后直至2014年，李圣经开展了模特活动，并拍摄了多个知名广告。放弃模特活动的契机便是转型成为演员。2014年，她得到机会参演《没关系，是爱情啊》，在其中饰演一位问题少女，虽然第一次演戏，但沉稳的表演、靓丽的外形让她冲进观众视野，很快在两年后，她凭借《奶酪陷阱》晋升为人气小花，此后开始便不断输出优秀的影视作品。





主要作品：

·电视剧：

《流星》（2022）

《浪漫医生金师傅2》（2020）

《想要停止的瞬间：About Time》（2018）

《举重妖精金福珠》（2016）

《Doctors》（2016）

《奶酪陷阱》（2016）

《女王之花》（2015）

《没关系，是爱情啊》（2014）

·电影

《HEART ATTACK》（2020）

《女警》（2019）

《摔跤选手》（2018）





主要获奖经历：

亚洲明星盛典 最佳演员奖（2020）

第24届蠢事电影节 特别人气奖（2019）

MBC演技大赏 迷你剧类 优秀女演员奖（2016）

MBC演技大赏 特别企划类 新人女演员奖（2015）