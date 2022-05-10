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2018年9月在平壤举行的南北韩首脑会谈吸引全世界目光，特别是时任韩国总统文在寅作为韩国总统首次在平壤市民面前发表演说的场面，至今令人记忆犹新。





当时，文总统在向绫罗岛五一体育场内15万平壤市民致辞时表示，韩民族共同生活了5000年，却也分裂了70年，并提议南北韩彻底结束过去70年的对立，为统一迈出前进的一大步。





北韩制作大型团体操和艺术表演的目的在于宣传其社会主义制度的优越性，但是为欢迎文在寅总统访问北韩而修改《辉煌的祖国》演出内容，释放出和平与统一的信息。





当天的演出特点是大型“韩半岛旗”配合《阿里郎》旋律缓缓升起后，主席台对面观众席上的“背景队”用拼图版拼出“欢迎文在寅总统访问”的字句和花童形象。之后，在伽倻琴和长鼓等传统乐器的协奏声中进行跆拳道示范表演以及由体操和舞蹈等构成的华丽演出。此外，100多架无人机在空中编队组成“辉煌的祖国”字样等展现了尖端技术。





北韩的团体操具有不同于一般团体操的重要意义。因为它不仅是体育和艺术高度结合的综合性集体表演，还作为宣传鼓动的手段，释放出政治信息。





北韩的团体操有好几万人乃至10万多人参加演出。当今世界上，除北韩外没有一个国家能动员这么多人参加演出。北韩在特别的日子或在国宾来访时举行大型团体操和艺术表演，并以此感到极大自豪。此外，北韩将团体操和艺术表演包含在其旅游商品内，以赚取更多的外汇，并在教化民众思想、加强内部团结方面扮演非常重要的角色。





北韩的《朝鲜语大辞典》将团体操解释为数千、数万人参加演出，在很强的思想性和艺术性上配以体育技巧的新形态综合体育艺术，并称艺术家为在文化战线上拼搏的斗士等，将文化艺术作为政治宣传工具，将团体操作为教化民众思想的一种手段。





北韩劳动党机关报《劳动新闻》曾报道，北韩的团体操源于20世纪30年代已故国家主席金日成在中国东北地区长春县卡伦镇一所学校为展开农村革命而指导创作的名为“花体操”的团体操。





当时，只是一些学生用拼图版拼出字样，1947年创作添加徒手体操和棒操、名为《金日成将军万岁》的团体操，1955年为纪念光复10周年而演出名为《解放之歌》的团体操时，首次出现负责拼图的“背景队”，1958年演出一万多人参加的团体操《我们光荣的祖国》，1961年创作被评为北韩式大型团体操原型的《劳动党时代》。

北韩的团体操由体操队、背景队和音乐构成，且相互有机地联系在一起。其中，体操队是最重要的环节。体操队是在体育场上表演体操的队伍。北韩的团体操要求刚劲奔放，充满活力，而且每个动作都具有其象征意义。举例来说，将手臂翻转向上抬起的动作象征尊敬和仰慕；挥动锤子或用铲子铲东西的动作象征劳动；两人以上叠人塔的动作象征组装与协同，此外还有很多种手势和姿势。





特别值得一提的是，北韩为将思想形象化而利用艺术体操使用的棒、圈、球、绳和单杠、双杠、梯子等大型器材，为体操队的表演增添了许多亮点。





在北韩团体操中，音乐指挥众多演出人员一丝不苟地完成其动作，位于主席台对面观众席上的“背景队”用拼图版拼出字样和图案，补充说明体操队无法表现的主题和内容。





“背景队”如同戏剧舞台上的背景布幕，通过其拼出的字样、图案和立体形象，补充说明作品内容。据悉，“背景队”的队员大都是13岁到15岁的学生，他们在放学后分组接受创作者或教员的指导，动作要求整齐划一，必须保持高度的集中力。从坐立姿势、手持背景图册到翻图拼图，都要接受严格的训练。





去年11月，北韩劳动党机关报《劳动新闻》报道“团体操创作团”举行成立50周年纪念报告会的消息。顾名思义，团体操创作团是专门创作团体操的团体。





每当重要的纪念日，北韩在首都和地方城市举行团体操表演，但是没有创作团体操的常设机构。因此，通常由大学或中等学校的教员们和音乐、美术专家们组成临时创作团进行创作和演出，直到1971年11月才成立团体操创作团，有体系地进行团体操创作工作。





团体操创作团以创作和普及团体操为目的，由创作演出部、体操创作部、背景队创作部、音乐创作部、乐团等组成，体操、舞蹈、音乐、服装等各领域专业人员有体系地展开活动。





练习到演出分三阶段进行。第一阶段进行剧本创作。第二阶段进行服装和饰品制作、舞台设计及配置，并以参加演出的学生为对象进行基础动作指导和训练。第三阶段进行综合训练和排练。如此这般，在各地区所属学校等地完成训练的学生们通常在金日成体育场、4.25文化会馆广场、平壤体育馆等地进行演出。





除学生外，工人和一般民众也能参加大型团体操演出，但是北韩另外选拔体育和舞蹈专业人员，安排在重要场面表演高难度动作。此外，随着规模的逐渐扩大，北韩在大型团体操演出中添加了立体因素。进入21世纪后，北韩创作了体育和艺术相结合的新形态表演作品。





这是为纪念北韩劳动党建党55周年而创作的大型团体操《百战百胜朝鲜劳动党》。它作为10万人参加的大型演出项目，将名称改为大型团体操和艺术表演。





2000年10月12日在五一体育场举行首演的《百战百胜朝鲜劳动党》是通过音乐、舞蹈、杂技和背景队的图案等将朝鲜劳动党建党过程和发展历程加以形象化的大型团体操和艺术表演。该作品因当时访问平壤的美国国务卿奥尔布赖特在场观看而驰名海外。





北韩的大型团体操和艺术表演因演出规模大，并配以体操、艺术、拼图等多种表演形式而具有不同于一般团体操的独特性。目前，血海歌剧团、万寿台艺术团、国立民俗艺术团、平壤杂技团等北韩最高水平的表演团体和主要演员作为创作者参与大型团体操和艺术表演创作活动。





2002年是已故北韩国家主席诞辰90周年，国防委员会委员长金正日诞辰60周年，朝鲜人民军建军70周年，这对北韩来说是具有重大意义的一年。当时，北韩创作并演出的大型团体操和艺术表演作品是具有里程碑意义的《阿里郎》。





《阿里郎》作为集音乐、群舞、体操、戏剧、拼图、舞台美术等多种艺术表演形式于一体，动员10万人参加演出的综合性表演艺术，以饱受亡国之痛、流泪高唱阿里郎歌曲的北韩人民迎来先军革命的新时代奋起前进的故事为主要内容。该作品从2005年开始对外公开，2007年以世界最大规模的团体操被列入吉尼斯世界纪录。





《阿里郎》是以民谣“阿里郎”为主题，结合北韩多首名曲和团体操、舞蹈、杂技等多种艺术表演形式，演出时长约1小时20分钟的超大型表演作品。其中，民俗舞、长鼓舞、鼓舞、扇子舞、象帽舞等传统舞蹈占很大部分。此外，数万名学生拼出的图案如电脑图像般精确无误，学生们叠五层人塔的场面、四重跳等高难度跳绳表演、利用蹦床腾空翻转表演高难度动作的技术，令人叹为观止。





总之，《阿里郎》作为将北韩团体操和音乐、舞蹈、拼图等集大成的表演作品，如同20世纪70年代创作出革命歌剧“血海”般，成为北韩探索演出新形态的重大转折点。





但是北韩通过大型团体操和艺术表演强化极权主义，将其作为加强民众思想武装和内部团结的重要手段。北韩之所以通过团体操强化极权主义，是因为一般民众也能参加团体操演出活动。





一般来说，北韩的宣传方式是由官方指定的专家进行宣传作品创作后传达给人民大众。与此相比，团体操是北韩居民能直接参加的演出活动，因此北韩当局就顺水推舟式地进行思想教化工作，让演出者和观众都能感受到北韩式社会主义的优越性。





10万多人参加演出的《阿里郎》确实是雄伟壮观的北韩超大型团体操和艺术表演作品，也是反映其集体性和特殊性的综合性艺术作品，但不知北韩的创作家们何时能着手创作完全排除政治色彩的纯艺术作品。