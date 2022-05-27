朴赞郁导演《分手的决心》预售至全球192个国家与地区





今年戛纳电影节的热门影片《分手的决心》不仅收获戛纳与外媒的一致好评，还预售至全球192个国家和地区，充分证实了朴赞郁导演的票房号召力。

近日，据CJ ENM介绍：“《分手的决心》（朴赞郁导演）目前已经和192个国家与地区达成版权交易，逼近创下最高纪录的《寄生虫》（205个国家与地区）。”

据悉，法国的Bac Films、日本的Happinet Phantom Studios、德国的Koch Films、澳大利亚的Madman、意大利的Lucky Red、全球发行商MUBI、拥有比荷卢三国发行权的Cineart等著名发行商都迅速地做出了购买《分手的决心》版权的决定。

CJ ENM海外发行组长朴正民（音）表示：“《分手的决心》得力于国际影坛对于朴赞郁导演的期待感以及韩国电影的国际地位大为提高，在本公司预售的韩国电影版权费中创下新高。”

《分手的决心》讲述了刑警海俊（朴海日饰）在调查死亡案件的过程中，与死者妻子徐莱（汤唯饰）发生的一系列故事。该片将于６月２９日在韩国与法国两国同时上映。