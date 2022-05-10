《漫话国乐》 燕子路程记 / 兴夫开葫芦 / 花草柜





“卧游”一词出自《宋书》，以前在韩国也广泛使用。古时候，无论是普通老百姓，还是贵族，都很难出远门。有时翻山越岭还会遭到野兽或盗贼的攻击，相当凶险。





而且韩半岛三面环海，想出国旅行，可以走陆路的国家只有中国，可这时还需要有国家的允许才能出国，因此对于老百姓来讲，出国旅游是想也不敢想的事情。如果实在忍不住了，人们就在房间里享受所谓的“卧游”，即以欣赏山水画、游记来代替亲自游山玩水，弥补心中的遗憾。





盘索里《兴夫歌》中的一段“燕子路程记”描写了秋季飞往江南越冬的燕子到了第二年春季叼着一粒送给兴夫的葫芦种子从江南飞回兴夫家的路程。在这里，江南指中国的长江以南地区。一般来讲，燕子到了春季往北移动时通常会选择海路，可《兴夫歌》中登场的燕子就不同了，它偏偏横穿中国大陆飞回兴夫家，因为这样才能一路游览各地的著名景点。

盘索里《兴夫歌》中的“燕子路程记” / 金善玉





俗话说：“好人有好报，恶人有恶报。”可不知为何，我们不难见到好人有恶报，过得艰辛又窘迫，恶人却有好报，过得有滋有味的案例。





大家应该都知道好心的兴夫救活燕子而发大财的事情吧？其实兴夫救活燕子是在一个春日，发大财的事情却发生在第二年的秋季。在中间一年多的时间里，尤其是逢年过节，兴夫家连一粒米都没有，孩子们饿得哇哇大哭。兴夫的妻子不忍心子女挨饿，实在是没办法，就想用屋顶的葫芦熬粥给孩子吃，可以说经历了极度的穷困。兴夫发大财一事也告诉大家，即使是做了好事，直到有好报，也需要发芽、结出硕果的时间。而且忍受痛苦与磨难后喜福临门，福气会更加珍贵。





盘索里《兴夫歌》中的一段“兴夫开葫芦”内容精彩有趣，让人百听不厌。这一段描写了从葫芦里出来了两个柜子，一个装满了大米，另一个则装满了金钱。神奇的是，把柜子里的大米和金钱倒出来，柜子马上又自行装满。也许这些柜子也意指充满爱心和善意的兴夫和人心。

盘索里《兴夫歌》中的“兴夫开葫芦” /安淑善名唱





话说回来，兴夫一家子本来想求助孬夫家，但孬夫一直看不惯弟弟花自己的钱，于是到了隆冬，狠心地把兴夫一家人全部赶出门外。不过如果孬夫没有把弟弟一家人赶走，也就不会有后面燕子从鸟巢中掉下来受伤，兴夫救活燕子的故事了。





后来，孬夫得知兴夫发大财的消息，就急忙赶去兴夫家，跟弟弟说：“你发财可是托我的福啊”。孬夫还跟弟弟要了一个柜子，这个柜子是有着花草彩绘的衣柜。本来兴夫说在柜子里装满金银珠宝后，派佣人送去，可贪心鬼孬夫担心佣人偷走珠宝，硬要亲自背着走。孬夫觉得柜子名字很是生疏，在回家路上喃喃自语：“花草柜，花草柜”，可当他越过一个水沟便忘了柜子的名字，左思右想就是想不起来，便随便说它是“草柜花，草花柜，柜花草”等等说得乱七八糟。我想很多朋友都有过同样的经验，话到嘴边就是说不出来而喋喋不休，当时孬夫就是这副模样，人家憋得慌，可观看这一场面的人心里可是痛快得狠。

盘索里《兴夫歌》中的“花草柜”/ TORYS