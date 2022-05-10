孙兴慜成首位获得英超金靴奖亚洲选手

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效力于托特纳姆热刺足球俱乐部的孙兴慜获得本赛季英超联赛金靴奖，成为首位捧回该奖项的亚洲选手。





孙兴慜在本赛季中总计进23球，与利物浦足球俱乐部的埃及选手穆罕默德∙萨拉赫并列第一。不过孙兴慜的进球中没有点球，被认为更胜一筹。





22日，在热刺与诺维奇俱乐部之间进行的2021/2022赛季英超第38轮比赛中，孙兴慜连进2球，帮助球队以5:0力压对手。





在当天比赛前，孙兴慜以1球之差落后于萨拉赫，排名进球榜第二。赛后，孙兴慜原本有望独占榜首，但是萨拉赫在与伍尔弗汉普顿的比赛中进球，最终二人并列第一。曼联俱乐部的克里斯蒂亚诺∙罗纳尔多进18球、孙兴慜的队友哈里∙凯恩进17球。





孙兴慜的23个进球中没有点球，萨拉赫则有5个点球。在英超联赛历史上，只有10名选手凭借无点球破门获得金靴奖，其中仅安迪∙科尔、路易斯·苏亚雷斯、蒂埃里·亨利三人的进球数多于孙兴慜。





孙兴慜还在本赛季英超实力排行榜上排名第一，并入选赛季最佳11，已然是英超顶级选手。





英超与西甲、德甲、法甲、意甲并称为欧洲五大联赛，目前被认为是其中水平最高的联赛。由于欧洲联赛在全球属于最高水平，获得英超金靴奖可谓是全球顶级射手。





孙兴慜在本赛季中创下了多项历史性纪录。不仅刷新了本人的单赛季进球数纪录，还超越了车范根1986年在德甲创下的17个进球的成绩。另外，由伊朗选手阿里雷扎∙贾汉巴赫什书写的亚洲选手欧洲联赛最高进球数也被打破，贾汉巴赫什在荷兰联赛中创下了21个进球的纪录。





孙兴慜的射门成功率更是遥遥领先。86记射门中有23次进球，成功率为27%，高于萨拉赫的17%、罗纳尔多的16%和凯恩的13%。这意味着孙兴慜对于对方球队来说是致命的射手。





孙兴慜在艰难情况下的进球能力也很出色。数据分析显示，他在几乎没有成功可能性的情况下完成的进球达到7个。另外，孙兴慜虽然习惯使用右脚，但左脚进球数多达12个，略多于右脚进球数；双脚使用能力十分均衡。





孙兴慜2010年在德甲中效力于汉堡足球俱乐部，首次亮相欧洲舞台。尽管他不断成长并最终攀上了巅峰，但不少分析认为他仍在继续发展。尤其是热刺队成功入围下赛季欧洲冠军联赛，孙兴慜时隔3年在欧冠舞台上的表现令人期待。





孙兴慜在英超的总进球数还差2个便可达到100个；若他和队友凯恩一起留在热刺队，还可延续英超联赛合作进球最高纪录。另外，孙兴慜还创下了参加100场国际A级赛的纪录。