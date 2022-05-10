印太经济框架正式启动

ⓒYONHAP News

美国主导的印太经济框架于23日正式启动，创始成员国共有13个，多于此前预期。韩国总统尹锡悦在当天举行的启动会议上表示，印太经济框架是展现地区内国家之间联系、协商的决心的第一步，对印太地区的可持续发展具有深远意义。





印太经济框架与旨在废除多边贸易关税壁垒的自贸协定有所不同，致力于探讨数字经济、技术标准、供应链复原、脱碳及清洁能源、基础设施、劳动标准等新贸易议题。





在23日举行的启动会议上，共有13个国家的首脑出席，多于预期。在美国总统拜登展开韩日行之前，大部分预测认为美国、韩国、新加坡、印度、澳大利亚和新西兰将是创始成员国。而事实上泰国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、越南和文莱也宣布加入，使印太经济框架的规模扩大。东盟十国中，仅缅甸、柬埔寨和老挝未加入。





很难否认印太经济框架具有针对中国的性质。从区域全面经济伙伴关系协定和印太经济框架的成员国名单来看，美国未加入前者，中国不在后者之列；其余大部分则重叠。这意味着美国和中国正争相拉拢地区内国家。





意见认为，印太经济框架的成员国多于预期，迈出了成功的第一步。不过今后发展仍不透明，该框架并不具备废除关税等成员国可享受到的切实优惠。





另外，中国强烈批评印太经济框架，称之为“煽动分裂”。若美国和中国的对立、区域全面经济伙伴关系协定和印太经济框架的对立加剧，在经济和安全上均不得不顾及中国眼色的东盟国家有可能退缩。





结合近期的国际局势，印太经济框架可以说是划分新冷战时代东西阵营的区块构建阶段。乌克兰战争从一定程度上来说是一场代理战争，即欧洲地区的冷战演化为了乌克兰所代表的西方与俄罗斯之间的热战。这场战争正使北约与俄罗斯之间的对立日渐尖锐。





美国在与日本、印度、澳大利亚建立安全合作机制四方安全对话之后，又构建起印太经济框架，被视为试图从经济上封锁中国。若四方安全对话和印太经济框架顺利发展，将有可能发挥亚洲版北约的作用，届时美国将可实施封锁欧亚大陆这一传统国家战略。这意味着印太经济框架将成为这一远大构想的起点。





从这种意义上来说，韩国加入印太经济框架是一个复杂多端的问题。最重要的一点是，韩国一直以来“安全依靠美国、经济依靠中国”的对外政策基调发生了转变。这有可能招致巨大的阵痛。





韩国是半导体强国，半导体则是重要的战略物资。对于美国和中国来说，韩国都是极为重要的合作伙伴，这将使两国加大对韩国的施压。





外交部表示，无法认可印太经济框架是牵制中国的看法。然而在当今时代，安全和经济全面交织，要在新冷战时代阻止利益冲突，将是十分艰巨的课题。