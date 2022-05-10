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在尹锡悦政府成立后首次举行的韩美首脑会谈上，韩国和美国着重强调自由民主主义、人权等共同价值。分析认为，这次会谈为韩美同盟从原本的安全同盟发展为在科技、供应链等全球层面上合作的全面性战略同盟奠定了基础。





韩国总统尹锡悦和美国总统拜登21日在首尔龙山办公大楼举行首脑会谈，并公布了包含会谈结果的韩美首脑联合声明。





声明由“和平与繁荣的核心轴”、“战略性经济科技伙伴关系”、“全球性全面战略同盟：超越韩半岛”三个部分组成。核心内容为将局限于军事安全的同盟关系延伸至面向未来的安全、经济和价值同盟。





总统室表示，两国首脑决心加强建立在基于民主主义和规范的国际秩序、反腐败、人权等价值之上的韩美全球性全面战略同盟关系，此次会谈再次确认了这一点。





拜登在就任后首次亚洲行中首先访问了韩国而非日本。韩美首脑会谈按照3+3少数会议、单独对话、扩大会议的顺序举行。





联合声明中公布了多个构想，推动两国在价值同盟宣言的基础上更进一步，在经济安全、人权等领域付诸实践。





声明还指出，为防止先进技术的使用损害国家安全和经济安全，两国首脑商定加强有关部门在必要的核心技术海外投资审查和出口管制方面的合作。即韩美将合作加强出口管制，确保美国技术和设备不流入中国半导体产业。





声明还强调了“价值同盟框架之下”的供应链稳定。尹锡悦表示，这并非排斥价值不同的国家，而是在期待这些国家接受普遍价值的框架的同时，首先与分享相同价值的国家构建紧密的纽带关系。





关于人权问题的说明也较去年的联合声明更加明确。声明指出，两国首脑交流了对印太地区人权状况的担忧，并承诺在全球范围内增进人权和法治。联合声明并未直接批评或针对中国，这与美日联合声明点名中国形成了对比。





此次首脑会谈的结果给人留下了韩国外交政策的重心从中国转向美国的印象。价值同盟可以说是无法回避的时代课题，为此韩国主动表示愿意在美国推进的民主主义峰会上扮演主导角色。这一新的外交课题引发了如何应对中国抗议的问题。





此外，韩半岛局势的管理也是一大课题。北韩在尹锡悦政府成立前后持续发射导弹，并有进行核试验的迹象。分析认为，韩美商定重启前任政府时期暂停的高级别延伸威慑战略协议机制，是适宜的举措。





目前全球东西方阵营的分化正日渐明晰。在这种新冷战局势之下，韩美关系也进入了全新阶段，东北亚和韩半岛局势预计将迎来巨大变化。