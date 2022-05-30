宋康昊首封戛纳影帝 获奖感言大秀恩爱

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宋康昊在第七次出席的戛纳电影节上终于捧得最佳男演员奖，在众人的掌声与祝福下，在颁奖礼上，宋康昊献给太太的感言给人们带去了感动与温暖。





28日（当地时间），在第75届戛纳国际电影节颁奖礼上，当颁奖人公布最佳男演员奖的得奖人时，台下的宋康昊激动地站了起来，和姜栋元、导演是枝裕和相互拥抱后登台领奖。宋康昊发表感言时表示：“非常感谢、非常荣幸获此殊荣。在此向伟大的艺术家是枝裕和导演致以由衷的谢意，也感谢一起出演的姜栋元、李知恩（IU）和李珠英，我想和他们分享这份荣誉和喜悦。”





宋康昊接着还说：“今天我的妻子也在场，很高兴该奖成为了送给妻子的一份大礼，我想把这份荣誉和永恒的爱献给她。”宋康昊和太太是影坛出了名的恩爱夫妻。宋康昊于1995年与话剧演员黄长淑（音）步入婚姻殿堂，膝下有一男一女。2007年凭借《密阳》受邀出席戛纳电影节时，在没有经纪人的陪同下，只和太太一起参加红地毯活动，引人注目。当时，宋康昊和太太挽着手在坎城漫步时掩不住微笑，他说：“今天心情格外好，我平时经常不在家，今天这样的机会要好好表现一下。”





据说，当初宋康昊以话剧演员的身份展开活动，有一次想放弃演员生涯时，太太鼓励他说：“你也不是2、30岁年轻又有人气的演员，怕什么？”太太的支持让他振作起来，促使他继续坚持下去。时至如今，宋康昊成为首位获封戛纳影帝的韩国男演员。当天，他的太太也在身边共享了殊荣。