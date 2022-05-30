TXT迷你四辑首周销量破百万 获Hanteo百万专辑认证

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韩国人气男团TXT（TOMORROW X TOGETHER）自2019年出道以来首次获得Hanteo排行榜的百万专辑认证。





近日，据Hanteo排行榜消息，TXT5月9日发行的第四张迷你专辑《minisode 2: Thursday’s Child》获得了Hanteo排行榜颁发的首周销量突破百万张的认证奖牌。由此，TXT凭借新辑登上Hanteo专辑首周销量榜第八位，这是继BTS、NCT DREAM与SEVENTEEN后第四高的纪录。不仅如此，TXT也成为出道后最短时间获得百万专辑认证的K-POP歌手。





“百万专辑认证”是韩国实时音源排行榜Hanteo排行榜以首周销量为基础，系统性地统计专辑销量后，向超过一定数量的歌手颁发的认证奖牌。该奖牌正式认证歌手的销量纪录，因此获得认证意味着歌手在歌坛上取得了有意义的成果。





对此，TXT也录制视频感谢粉丝们的支持。在视频中，TXT表示，得力于MOA(官方粉丝名)的支持与厚爱，此次能够创下如此珍贵的纪录，也很荣幸获得百万专辑认证。