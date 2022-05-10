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职业：导演、演员

出生日期：1986年12月24日

出生地：首尔

身高：183cm

血型：B型

学历：韩国艺术综合大学电影学

出道：短篇电影《脊柱侧弯》（导演，2010）

其他中文名：赵贤哲





赵显哲2010年执导短篇电影《脊柱侧弯》，以导演身份踏足演艺圈，随后几年主要的导演、表演活动均集中于独立电影。2012年，他在电影《建筑学概论》中饰演李帝勋的大学同学，首次在商业电影中亮相。2021年在《D.P.》中，赵显哲以精湛的演技演绎一位饱受军队霸凌之苦的士兵，成为该剧中最让人惋惜、也是最触动人心的人物，获得无数好评。

赵显哲对于表演的执着源于儿时母亲的影响。学生时代，他便梦想自己将来也能成为一名演员，渐渐地对导演这一职业也产生了兴趣。不过首次高考时他并未能进入自己理想的大学，而是进入了西江大学国际人文系。仍不甘心放弃电影梦想的赵显哲最终决定退学，并重考进入了韩国艺术综合大学，主修电影专业，完成了实现梦想的第一步。迄今他仍坚持编写剧本并执导影片，可谓是影坛中的全能型人才。





主要作品：

·电视剧：

《具景伊》（2021）

《D.P.》（2021）

《所有人的谎言》（2019）

《德鲁纳酒店》（2019）

《阿尔罕布拉宫的回忆》（2018）

《Argon》（2017）

·电影

《沙沙》（导演、主演，2022）

《邻居》（2020）

《三振集团英语托业班》（2020）

《盘索里拳击手》（编剧，2019）

《机密行动：我们的词典》（2019）

《金融决战》（2016）

《唐人街》（2015）

《建筑学概论》（2012）





主要获奖经历：

第58届百想艺术大赏 电视剧类 最佳男配角奖（2022）

第20届韩国导演选择奖 年度新男演员奖（2022）

第23届富川国际幻想电影节 韩国幻想单元 最佳男主角奖（2019）

第36届首尔独立电影节 特别奖（2010）