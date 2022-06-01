SEVENTEEN正规四辑《Face the Sun》获外媒好评

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SEVENTEEN正规四辑《Face the Sun》一经发行，便收获外媒好评连连。





近日，美国公告牌与英国《卫报》、《DAZED》杂志等外媒纷纷在官方主页刊登消息，推荐SEVENTEEN正规四辑《Face the Sun》是本周必听的专辑。





公告牌介绍称，此次SEVENTEEN大胆回归，作为“K-POP神奇艺人”携两个“烟花”开启新的活动。英文单曲《Darl+ing》是一首快节奏的流行歌曲，《HOT》是一首嘻哈音乐，流畅的节奏让人不禁跟着一起拍手。





英国《卫报》报道称，SEVENTEEN有望继BTS后也加入国际明星的行列。分析称，SEVENTEEN去年发行的两张迷你专辑都在美国的音乐排行榜名列Top 20，而且此次包括第一首英文歌曲《Darl+ing》的正规四辑必定会助力组合的发展势头。





《DAZED》则介绍称，收录九首新曲的新专辑从充满活力的嘻哈到原声吉他的旋律等充满了流行音乐风格的歌曲。在《HOT》MV中，SEVENTEEN以令人联想到世界末日后的沙漠为背景，展现了成员们跳着舞避开枪弹、自动摩托车等精彩的编舞，非常亮眼。





另外，SEVENTEEN的正规四辑《Face the Sun》27日发售当天的销量达175万张，连续六次达成了“百万销量”的纪录。