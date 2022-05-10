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朝鲜中央通讯社报道称，4月9日北韩公开了电影《一昼一夜》的预告片。这是北韩时隔约六年推出的新电影作品。金正恩委员长执政后，北韩电影制作数量急剧减少，且最近几年因种种原因而未能制作电影，因此《一昼一夜》能否使北韩电影产业恢复活力，引人关注。





朝鲜中央电视台播放的《一昼一夜》预告片以刺激人们感性的编辑技法吸引观众的目光。北韩劳动党机关报《劳动新闻》称，《一昼一夜》将北韩电影文化水平提升到新的境地等，大肆展开宣传活动。





《一昼一夜》讲述一名军队护士揭露反党、反革命宗派分子的阴谋，预防社会混乱和政权动摇的过程。这部电影的女主人公是实际存在、2020年去世的战争老兵罗明姬。1958年，罗明姬作为军队护士到一名高干家里为高干打针的时候得知他背叛党国，因此罗明姬揭露其阴谋后写信禀报金日成主席，为破获反党、反革命宗派分子的阴谋作出决定性贡献，并获得“共和国英雄”称号，而电影《一昼一夜》的最大特点是贯穿许多惊险刺激的场面。

北韩将《一昼一夜》这种类型的电影称为艺术电影，而《一昼一夜》这部艺术电影是由朝鲜4.25艺术电影制片厂制作的。在北韩，电影制片厂是拍摄电影的地方，也是电影创作机构。北韩有三家具有代表性的电影创作机构，分别是“朝鲜艺术电影制片厂”、“朝鲜4.25艺术电影制片厂”和“平壤话剧电影大学青少年电影创作团”。朝鲜艺术电影制片厂是北韩规模最大的电影制片厂；制作《一昼一夜》的朝鲜4.25艺术电影制片厂是朝鲜人民军总政治局所属电影制片厂；平壤话剧电影大学青少年电影创作团本是为平壤话剧电影大学应届毕业生们制作毕业作品而成立的电影制作团，但因作品水平很高而以正式创作电影的电影创作团得到认可，大都制作以青少年为主人公的青少年电影。





北韩所有与电影相关的人皆所属电影创作机构，从创作剧本到摄像、编辑等制作全过程必须通过劳动党宣传鼓动部的审阅，电影的推广普及由文化省下属的“电影普及所”负责进行。





北韩将剧场称为公演场，且迄今使用电影馆这一名称。北韩各大城市都有电影馆，没有电影馆的地区则在“移动电影上映台”和文化会馆等地放映，只要有电影放映机、影片和屏幕即可放映电影。平壤各区域都有一个电影馆，如大同门电影馆、凯旋门电影馆等使用区域名称的电影馆。此外，北韩也有多厅影院。两江道有名为国际电影会馆的多厅影院，但其设施远不如同为多厅影院的平壤国际电影会馆。总之，北韩只有首都平壤的电影馆具备完善的相关设施。平壤国际电影会馆是北韩最具代表性的电影馆，也是首映《一昼一夜》的地方。北韩为举办1989年世界青年联欢节而建造的平壤国际电影会馆由大大小小的六个影院构成，其中最大的影院设有2000个座席，还能举行歌剧、话剧等演出。





已故北韩国防委员会委员长金正日在北韩电影史上留下了巨大足迹。20世纪60年代，金正日成为北韩劳动党宣传鼓动部部长后成立“白头山创作团”，将国家主席金日成一家人的故事拍成电影等，积极展开金日成偶像化工作。其中，最具代表性的作品是以青年金日成抗日武装斗争为题材的十部系列影片《朝鲜之星》。





金正日通过塑造金日成完美的领袖形象奠定政治基石，最终成为北韩最高领导人。在此过程中，金正日着手制作以金日成抗日武装斗争为题材的十部系列影片《朝鲜之星》。《朝鲜之星》本是金日成抗日游击队的同僚、北韩诗人金赫首次赞扬金日成为领袖和民族领导人的诗歌作品，而金正日将此诗歌作品名称《朝鲜之星》定为电影题目。据北韩官方发布的统计数据，以1992年为基准，共有1亿2000万人次观看《朝鲜之星》系列影片。据悉，北韩以政治教养为目的，让民众义务性地观看《朝鲜之星》。而《朝鲜之星》作为北韩演员首次扮演金日成角色的电影，被评为塑造金日成领袖形象的作品。





1978年发生了震惊世界的事件，那就是韩国导演申相玉和演员崔银姬在香港被绑架到北韩的事件。据悉，该事件的幕后主使者为金正日。申相玉是20世纪60年代韩国最著名的电影导演，而崔银姬是当代最红的女演员。申相玉和崔银姬结为夫妻后，作为导演和演员合拍《厢房客人和妈妈》、《哑巴三龙》等许多电影，在韩国电影史上留下了辉煌的一页。





2016年，在美国圣丹斯电影节邀请作品、两位英国导演罗斯·亚当和罗伯特·坎南共同执导的纪录片《恋人和独裁者》中，同崔银姬暗中录下与金正日的对话录音内容一道较为详细地介绍了当时的情况。在录音中，金正日还说明了将申相玉、崔银姬两人带回北韩的缘由。





2009年，崔银姬在参加KBS电视访谈节目时表示，金正日委员长让他们排除思想与理念，专心致志地创作优秀作品。当时，北韩在东南亚一带的国际形象极度恶化，有必要出口优秀的作品改善其国际形象，因此他们就专心致志地制作优秀的电影。与此同时，金正日还希望通过动人心弦的电影维护体制稳定。不论如何，1986年前往奥地利维也纳进行取景拍摄时逃脱出来的申相玉在被绑架期间为北韩编导制作了17部电影。





申相玉导演在北韩成立“申氏电影制片厂”后持续不断地制作电影，在年纪较大的脱北居民中，很多人在北韩看过申相玉导演的作品。据悉，申相玉导演在北韩制作电影的时候，获得有关当局鼎力支持与协助。一般来说，在拍摄列车爆破场面时都为减少费用开支而使用小模型列车，但是北韩当局为提高列车爆破效果而让申相玉导演爆破真的列车。此外，刮大风下大雪的场面通常使用多台强风机，但是北韩当局调派多架直升机在空中掀起仿真的暴风雪。20世纪80年代，申相玉导演对北韩电影造成了极大影响。与过去相比，申相玉导演在其制作的电影里尽可能排除鼓动因素，但是添加了在北韩被视为禁忌的爱情因素。





强调道德教养的北韩电影没什么意思。北韩没有禁止19岁或15岁以下的青少年和儿童观看的电影，且内容大都以教化为主，从不制作色情片和鬼怪片。此外，拍摄男女演员亲吻场面时，会将镜头转移他处或用树木等遮挡面部。据悉，在申相玉执导的《盐》这部电影里有女演员遭非礼的场面。当时，北韩的摄影师唯恐日后遭受思想批判而离开现场，申相玉导演不得不直接拍摄该场面。在《爱爱我的爱》这部电影里，男主角解女主角衣带的场面成为非常热门的话题。导演申相玉和演员崔银姬在重视集体创作的北韩社会展现艺术家的个性，制作出不同于以往的电影。





但是申相玉导演逃离北韩、东欧社会主义体制崩溃和北韩从20世纪90年代开始为克服粮荒、摆脱经济困境而进行所谓的“苦难行军”后，北韩的电影市场逐渐丧失活力，直到2000年代中期才又通过海外合作等方式振兴电影产业、扩大电影出口。特别是在金正恩执政初期，北韩接二连三地上映与外国合拍的电影。北韩通常和俄罗斯合拍电影，但是金正恩时代制作的《平壤之约》是和中国合拍的电影，《金同志飞起来》是北韩和英国、比利时共同拍摄的电影，《山那边的村庄》作为在美侨胞制作的电影，可说是和美国合作拍摄的电影。其中，《金同志飞起来》作为情景喜剧引入滑稽因素，并将国际社会关心的杂技作为电影的主题。





《金同志飞起来》讲述女矿工永美克服恐高症，最终实现梦想，成为高空技巧表演者的故事。在2018年韩国富川国际科幻电影节期间，包括《金同志飞起来》在内，共放映九部20世纪80年代到最近在北韩制作的电影。2016年在北韩首映的《我们家的故事》也受到瞩目。《我们家的故事》在2016年平壤国际电影节上获得最佳影片火炬金奖，讲述中学刚毕业的女主人公关照邻居孤儿兄妹的故事，以真实的艺术形象和扣人心弦的场面提高了观众的投入度。此外，画面构成极为生动，并利用摄像摇臂在空中拍摄不同角度的画面等，引入了尖端摄影技法，台词对白也摆脱后期录音，采用同期录音，以提升演员的集中力和感情表达能力。特别值得一提的是，《金同志飞起来》和《我们家的故事》都摆脱“体制宣传”这一传统形式，为北韩电影指引未来发展的方向。





北韩国务委员会委员长金正恩曾强调，应立足本土、放眼世界，因此金正恩时代的北韩电影像似在配合这种趋势，一点一点地发生变化。