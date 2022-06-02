导演：是枝裕和

编剧：是枝裕和

主演：宋康昊/姜栋元/裴斗娜/李知恩(IU)/李珠英

类型：剧情

片长：129分钟

上映时间：2022年6月8日（韩国）

其他片名：Broker/孩子转运站(港)/婴儿转运站(台)/中间人





剧情概要：

尚贤（宋康昊饰）经营着一家干洗店，但却入不敷出、负债累累；东秀（姜栋元饰）自小在孤儿院长大，如今在名为“婴儿守护箱”的弃婴收容机构工作。在一个大雨滂沱之夜，尚贤和东秀将婴儿守护箱中的一名弃婴偷偷送走了。没想到第二天，弃婴的母亲素英（李知恩饰）竟找来要求要回孩子。当素英得知孩子已不见踪影，她认为是尚贤和东秀私下将孩子拐走，并声称要报警，二人这才向素英说明实情，称是为孩子寻找到了合适的养父母。素英虽感无语，但为了孩子，她和尚贤、东秀一同踏上了寻子之路。然而这一切都被警察秀珍（裴斗娜饰）和其下属李警官（李珠英饰）看在眼里，她们已经暗中调查尚贤和东秀半年之久。秀珍和李警官决定跟随三人，决心要“人赃并获”。





幕后花絮：

《掮客》由擅长拍摄社会题材、展现人文关怀的日本知名导演是枝裕和执导，主演宋康昊则是能将小人物演活的代表演员，因此在制作班底确定后，让全球影迷十分期待两位电影人的合作。影片果然不负众望，在正式公映前入围第75届戛纳电影节主竞赛单元，并最终斩获最佳男主角奖，宋康昊也成为韩国影史上第一位戛纳影帝。