韩国电影获戛纳电影节两项大奖

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韩国电影在戛纳国际电影节上一举获得最佳导演、最佳男演员两项大奖。





5月28日，在法国戛纳卢米埃尔大剧院举行的第75届戛纳国际电影节颁奖典礼上，韩国演员宋康昊凭借《掮客》获得最佳男演员奖，导演朴赞郁凭借《分手的决心》获得最佳导演奖。





宋康昊的演技自然细腻、贴近生活，不落痕迹地带领观众融入角色的生活之中。在《掮客》中，宋康昊的演技更是大放光彩。他在片中饰演掮客尚贤，偷窃弃婴保护仓中的孩子并转手卖给有需要的夫妇。





这部影片由日本电影大师是枝裕和执导、韩国明星级演员出演。是枝裕和曾多次拍摄以家庭为主题的作品，并于2018年凭借《小偷家族》获得戛纳电影节金棕榈奖。《掮客》刻画了因弃婴保护仓而相识的人们逐步成为家人的过程。





宋康昊饰演的掮客可以说是重罪犯，但是影片通过这个角色令人感受到了家人的价值和温暖的人性之美。宋康昊对此表示，虽然电影客观、冰冷地展现了现实世界，但是看完影片的观众却能体会到暖意。





朴赞郁是第四次入围戛纳电影节主竞赛单元，他曾于2004年凭借《老男孩》获得评委会大奖，2009年凭借《蝙蝠》获得评审团奖。此次为朴赞郁捧回最佳导演奖的《分手的决心》是一部悬疑爱情片，描述了调查一起死亡事件的刑警遇到死者妻子后发生的故事。朴海日、汤唯分别饰演刑警海俊和死者妻子徐婡。该片通过细致入微的心理描写讲述了一个独特的爱情故事，广受好评。该片于5月23日在戛纳电影节首映后，国际场刊评分高达3.2分，在所有主竞赛单元影片中名列第一，一度被认为是金棕榈奖热门候选作品。





尽管韩国影片已是国际电影节的常客，但是两部影片能够分别获得重要奖项仍属罕见。这是韩国演员第二次获得戛纳演技奖，2007年全度妍曾凭借电影《密阳》获得最佳女演员奖。宋康昊由此成为了继2000年《花样年华》的梁朝伟、2007年《无人知晓》的柳乐优弥之后，第三位获得最佳男演员奖的亚洲演员。最佳导演奖是时隔20年获得的奖项，上一次是2002年电影《醉画仙》的导演林权泽。





有趣的是，著名拍档朴赞郁和宋康昊凭借不同的影片获奖。二人先后合作过多部影片，包括2000年的《共同警备区》、2002年的《我要复仇》、2009年的《蝙蝠》，也曾共同受邀出席戛纳电影节。





另外，日本导演执导的影片《掮客》获奖，预计韩日之间今后将会出现更多类似的合作。