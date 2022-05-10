韩发放小工商户和个体户新冠损失补偿金

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面向在新冠防疫过程中蒙受损失的小工商户、个体户的损失补偿金5月30日起接受申请并在当天发放。在本轮追加预算中，中小风险企业部拨出23万亿韩元预算用于补偿小工商户，根据企业的损失情况和规模，补偿金额从600万韩元到1000万韩元不等。





韩国国会5月29日晚召开全体会议，通过了总规模达62万亿韩元的2022年第二轮追加预算案。追加预算包括旨在补偿小工商户、个体户损失的中央政府拨款39万亿韩元和地方交付金23万亿韩元。中小风险企业部获得25.8575万亿韩元的拨款，较政府提交给国会的原案多出3020亿韩元。该部门拨出23万亿韩元作为小工商户和个体户损失补偿金。





此次损失补偿金发放对象总计371万人，包括小工商户、小企业、销售额低于50亿韩元的中型企业等，最低发放额为600万韩元。50个年销售额因防疫措施下滑超过40%的行业被划为“加强援助行业”，最低可领取700万韩元。这些行业包括旅游、航空运输、演出展览、运动设施、各类宴会场所等。





由于政府已运用国税厅数据库筛选出符合条件的支援对象，因此无需另行提交资料，在申请当天便可领取。中小风险企业部将最大限度地延长申请期，确保小工商户和个体户不因忙于生计而错过申请。该部门还投入了最多可承受180万人同时登录的系统，并允许使用kakao、NAVER等的简便认证服务来进行身份验证。





除损失补偿金外，政府还制定了多项援助措施。首先，损失补偿制度改善预算增加1.6万亿韩元，损失补偿率从今年第一季度起由90%上调至100%，以实现对小工商户的完全补偿。另外，各季度损失补偿金最低发放额从50万韩元上调至100万韩元，年销售额低于30亿韩元的中型企业也被纳入损失补偿对象范围。另外，政府还将投入1.2万亿韩元以加强特例担保等金融援助，应对小微工商户的紧急资金需求，包括对驾驶、设施、设备资金的援助和对倒闭小工商户的重启援助等。





目前韩国单日新增新冠确诊病例大幅下降，疫情继续趋缓。但是过去两年间的防疫措施导致个体户和小工商户蒙受了巨大损失，此前的多轮援助仍不足以消除遗留的影响。在这种情况下，支援的迅速到位将对普通民众的生活起到巨大帮助。中小风险企业部长官李永表示，将动员所有行政资源确保预算迅速执行。