《漫话国乐》 映山红 / 小春香歌 / 秋千词

6月3日是农历5月5日端午节。在中国，端午节是纪念屈原的日子。相传，战国时期，楚国诗人屈原被奸臣诬陷而遭流放，为了讨回清白，屈原跳进汩罗江自尽，后人就把屈原自尽的五月初五作为纪念屈原的日子，因此中国的端午节流传着一些与屈原相关的习俗，赛龙舟就是最具代表性的习俗之一。这是比赛队伍划着船头装饰龙头的各色各样的龙舟展开角逐。据说，赛龙舟起源于汩罗江畔的居民们目睹屈原跳江自尽，就争先恐后地划船去抢救屈原，直到不见踪迹，从此每逢端午节，人们划龙舟以纪念屈原。





在端午节，中国人还喜欢包粽子。这是把包着肉、花生等材料的糯米饭再以竹叶包裹的。这一传统也起源于屈原的故事。相传，楚国人划船驱散江中的鱼，以免鱼吃掉屈原的身体就把粽子扔进江里。





与中国相比，韩国的端午习俗有些不同。在韩国，端午是一年当中阳气最旺盛的日子，而且这时田里的插秧活儿告一段落，农夫们难得歇息，各地都会举行祈求丰收和祈雨的端午祭。其中江陵端午祭于2005年被列入联合国教科文组织的世界无形文化遗产名录。





江陵端午祭是把儒教的祭祀仪式与巫术、官奴面具戏等融合在一起的乡土祭祀仪式，也是江陵居民共享的庆典。该活动每年从端午一个月前的农历4月5日酿制端午祭使用的酒开始，农历4月中旬在大关岭的国师城隍堂还举行巫术，巫术结束后，人们手举火炬下山时唱的歌，叫做《映山红》。

《 映山红》/ ANAYA

映山红属杜鹃花科，绽放红色的花朵。端午祭期间在山上举行的巫术到了晚上才结束，这时人们手举火红的火炬排队下山，这一情景好似一片片盛开的红色映山红花簇拥在山头，染得群山一片红，因而诞生了《映山红》这样的歌。





古时候，大家闺秀“大门不出，二门不迈”，女人是不能随意外出的。端午节就不同了，这时女人难得出门，去溪水边洗发、荡秋千等，可以摆脱日常的束缚，从封闭单调的日常中解放出来。正是因为这样的习俗，有一对男女结下不解之缘，就是李梦龙和成春香。





李梦龙平时几乎整天在家里念书。欣逢端午，李梦龙眼见春光明媚的好时节，就想出去兜兜风，就和随从方子一起出门登上了南原的旅游名胜-广寒楼。在楼上俯瞰周边的风光时，李梦龙恰好一眼看到美貌如仙的春香荡秋千的情景。李梦龙就派方子去约春香，春香听了方子的话气得无语，就说：“白面书生大家少爷约我，这成何体统。”看到春香反应冷淡，方子也不肯罢休，还劝春香说：“你已到结婚年龄，嫁给来自汉阳的少爷不是更好吗？”两人争吵了一阵子，春香的最终回答是如果少爷想见自己，就叫他亲自找上门来，说完就掉头回家。





如果盘索里《春香歌》中，春香一口拒绝李梦龙的邀约。京畿杂歌《小春香歌》中春香的形象与盘索里截然不同，春香一点都不害羞，还直接告诉李梦龙自家的位置。春香以左手遮阳光，高举右手指着对面的竹林，且告诉李梦龙自家竹林茂盛，松树旁有一个亭子，门前柳树飞扬等，不难想象春香的家“够气派”的。

京畿杂歌《小春香歌》 / 蔡秀贤（音）、金属琴-李宰荷（音）、木琴-郭载赫（音）





著名伽倻琴演奏家黄秉冀作曲的歌曲《秋千词》以著名诗人徐廷柱的同名诗为歌词：

“香丹啊，推我荡秋千吧，

如同推船入海。

香丹啊，推我荡秋千吧，

让我远离摇摆的杨柳树，

远离蝴蝶与黄鹂群，

把我推向没有岛屿、没有珊瑚的天空，

如同云彩般把我推向高空吧。。。”

歌词倾诉了春香向往远方的心情，希望打破身份地位的界限以及环境的束缚，像天上的鸟儿和蝴蝶一样放飞自我。

《秋千词》/ 作曲-黄秉冀、姜权珣、17弦伽倻琴-李知英（音）