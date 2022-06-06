张娜拉宣布婚讯 海内外粉丝纷纷送上祝福

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近日，歌手兼演员张娜拉（41岁）在SNS发文，宣布将嫁给比自己小6岁的男友后，连日来受到了来自海外粉丝、同事与媒体的祝福。





3日，张娜拉在官网与新浪微博发文透露，准新郎从事影像工作，比自己小6岁，两人经过两年多的交往后，决定共度余生。张娜拉还提到被男友美好的微笑和认真工作的态度所吸引，因此决定结婚。最后，张娜拉向粉丝们给予的厚爱致以由衷的谢意，且向粉丝们承诺，她会幸福快乐地好好生活，婚后将会很快带着新的作品与大家相见。





张娜拉于2001年作为歌手正式出道以来，凭借《我也是女人》、《告白》等热曲以及《学校2013》、《重返18岁》、《告白夫妇》、《刁蛮公主》、《北京欢迎你》等韩中电视剧活跃于韩国、中国等海内外演艺圈，可谓圈粉无数。





张娜拉的婚讯立即得到海内外粉丝、同事与媒体的祝福。在韩剧《皇后的品格》中合作的申成禄在SNS留言表示：“恭喜你！”。台湾媒体则报道称，“女神”张娜拉即将与交往两年多、小她6岁的男友举行婚礼，祝百年好合。海外粉丝们也在SNS纷纷留言表示：“姐姐，祝你幸福美满！”、“愿你们永远相爱，携手共度此生”、“期待携新作品回归”、“为你祝福，成为找到幸福的美丽新娘”等等。