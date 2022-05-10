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当地时间5月28日，韩国电影在法国戛纳国际电影节闭幕式上再次谱写历史新篇章。韩国演员宋康昊凭借《掮客》获得最佳男演员奖，导演朴赞郁凭借《分手的决心》获得最佳导演奖，韩国电影在戛纳国际电影节上首次获得了双冠王。近几年来，导演奉俊昊、演员尹汝贞等韩国电影界人士在欧洲和美国好莱坞取得前所未有的成果，不断提升韩国电影的地位与形象。除电影和电视剧外，以防弹少年团“BTS”为代表的韩国流行音乐K-Pop在全球范围内掀起了韩流热潮。那么，北韩大众文化的现状如何？且演艺人员从中扮演何种角色呢？





北韩将在话剧、电影、音乐、舞蹈等艺术领域直接从事表演工作的人称为演员，而最近在北韩人气最旺的演员是声乐演员金玉珠。2018年4月在平壤举行南北韩联合演出时，金玉珠和韩国歌手李仙姬一起演唱《致J》而成为“话题人物”。2021年6月在北韩国务委员会委员长金正恩出席观看的国务委员会演奏团演出中，金玉珠在所有26首歌曲中演唱22首歌曲而备受瞩目。金玉珠和国务委员会演奏团所属歌手车润美一起演唱《我们的母亲》，独唱曲《跟随那份情》被制作成音乐视频，且其乐谱被刊载在北韩劳动党机关报《劳动新闻》上。





金玉珠因人气高涨而于去年7月被授予“人民演员”称号。“人民演员”是北韩授予有杰出的艺术才能，在电影、话剧、音乐、舞蹈等艺术领域作出突出贡献、受到人民广泛支持和尊敬的舞台艺术家的称号。北韩于2015年后时隔六年再次向艺人授予该称号，而年仅30多岁的声乐演员金玉珠获得这一称号可谓非同寻常。金玉珠是当今北韩最著名的艺人。她作为国务委员会演奏团所属声乐歌手，不久前被授予“人民演员”称号。在北韩，30岁年龄段的歌手被授予“人民演员”称号是极其罕见的事情。引人瞩目的是，北韩国务委员会委员长金正恩与艺术团成员合照时，金玉珠就坐在金正恩身边，且一手搭着金正恩的肩膀。一般来说，北韩人气最高的艺人在新闻媒体和广播电视节目中频繁露面，并经常与金正恩委员长一起照相。最近，金玉珠就是这样的歌手。





北韩还向为党和国家作出卓越贡献的人授予“功勋”称号。韩战期间，北韩首次向为民族艺术发展作出杰出贡献的艺术家授予“功勋”称号，之后将其范围逐渐扩大到科学、媒体、出版、体育等领域。迄今为止，获得“功勋演员”、“人民演员”两种称号的北韩艺术家有伽倻琴大师丁南希、话剧演员黄澈、现代舞蹈家崔承喜、电影演员文艺峰和洪英姬，以及在韩国以《口哨》这首歌驰名的歌手全慧英等。其中，文艺峰在韩国和北韩制作的电影《春香传》中都担任女主人公而被誉为“民族演员”，洪英姬在电影《卖花姑娘》中扮演女主人公花妮后，其头像被印在北韩一圆纸币上。





在北韩，艺人升级对其工资产生直接影响。北韩有“功勋艺术家”、“功勋演员”、“人民艺术家”、“人民演员”四种称号。其中，“人民演员”作为最高级别的称号，选拔条件极为苛刻。由于“人民演员”的工资待遇相当于部长级官员，“功勋演员”的工资待遇相当于副部长级官员，因此“人民演员”和“功勋演员”无不为北韩艺术发展作出不懈努力。总之，北韩在各艺术领域发掘并表扬优秀人才，不断提高其艺术水平。





北韩艺术家因获得较好的待遇而成为年轻人向往的职业。韩国的演艺人员大都通过选秀比赛或在街头被星探挖掘出道，也有不少人从小进入演艺经纪公司作为练习生接受培训后实现其成为艺人的梦想。那么，北韩的情况如何呢？在北韩，为成为艺人，必须毕业于相关学校。上流阶层的孩子大都进入庆山幼儿园、昌光幼儿园等著名的艺术幼儿园接受艺术基础教育。北韩在幼儿园阶段筛选出具有艺术才能的儿童后进行集中培训，在国际大赛获得优秀成绩的学生则被保送到被称为艺术英才学校的平壤金星学院和平壤艺术学院，目前在北韩活动的歌手大都毕业于这两所学校。





北韩在中央和地方都有艺术大学。中央有平壤金元均音乐大学、平壤美术大学、平壤话剧电影大学、平壤杂技学院等，地方有新义州艺术大学、惠山艺术大学等。从艺术大学毕业后，成为国家艺术团和各地区艺术团体所属团员展开活动。艺术大学毕业生们最想进入的团体是演出大型革命歌剧《卖花姑娘》等的万寿台艺术团和血海歌剧团，但是北韩的艺术团体都优先选拔中央艺术大学毕业生，因此地方艺术大学毕业生大都难以进入自己想加入的团体。艺术大学毕业生是北韩多年来投入资金培养出来的艺术专才，因此都会给他们从事相关工作的机会。北韩的艺术家和公务员一样有自己的级别，地方艺术大学毕业生从七级开始，中央艺术大学毕业生从五级开始，按其评价逐步升级，他们能晋升的最高级别为一级。此外，在各自的艺术领域作出杰出贡献的艺人会被授予“功勋演员”或“人民演员”称号。





一般来说，著名的歌手和演员都有热烈支持他们的粉丝组织。特别值得一提的是，BTS、EXO、BLACK PINK等16个K-POP组合粉丝组织联合展开森林保护活动和为帮助地震、洪灾等受灾地区进行募款活动等，发挥模范带动作用，形成良好粉丝文化。那么，北韩是否也有粉丝组织和粉丝文化呢？从北韩社会体制来看，难以形成粉丝文化，但是演出结束后，有些人会写信给自己喜欢的艺人，祝贺其演出成功，最近还有人发送祝贺短信。北韩媒体在介绍电影《我们家的故事》女主人公白雪美时，白雪美公开了粉丝寄给她的一封信，内容是说，白雪美的演出令人感动不已。一般来说，粉丝组织都会跟着艺人移动，必须投入时间和金钱，但是北韩居民难以如此。总的来说，北韩也有喜欢特定艺人的粉丝，但是没有粉丝组织，且无法跟随艺人四处奔波。





北韩虽然难以形成粉丝文化，但是艺人却对北韩社会造成极大影响。最具代表性的人物是金正恩委员长的夫人李雪主。李雪主毕业于平壤金星学院，曾在银河水管弦乐团活动。近几年来，李雪主经常随同金正恩委员长前往各地进行现场视察，凸显其第一夫人的存在感，且其穿着打扮引领北韩女性时尚潮流。





除李雪主外，2018年平昌冬奥会时作为北韩艺术团团长访问韩国的玄松月对北韩社会的影响力也不容小觑。在已故北韩国防委员会委员长金正日执政时期，玄松月在王在山轻音乐团和普天堡电子乐团等团体活动，而她演唱的《骏马姑娘》成为北韩居民最爱唱的歌曲之一。玄松月从2012年开始担任牡丹峰乐团团长，目前作为劳动党宣传鼓动部副部长，活跃在政治舞台上。





如此这般，北韩也有不少演艺明星，但是与面向世界不断拓展活动领域的韩国演艺人员相比，北韩演艺人员的活动领域大都局限于北韩境内，而其原因在于北韩的文化艺术带有浓郁的政治色彩。因此，我们希望北韩尽快创作符合时代潮流、引起全人类共鸣的作品，积极宣扬韩民族文化艺术的魅力。