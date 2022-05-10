职业：演员

出生日期：1988年5月14日

身高：163cm

学历：首尔艺术大学表演系

出道：音乐剧《妈妈咪呀》（2010）

其他中文译名：朴智妍





朴知研是舞台剧演员转型为影视剧演员的又一代表人物。2010年凭借音乐剧《妈妈咪呀》初次登上舞台，改变了当时还是一名大三学生的朴知研的人生。在表演和音乐方面极具天赋的她起初的梦想是成为一名老师，中学时加入了校内乐队，让她对舞台产生了浓厚的兴趣，在父母的支持下，她最终考进首尔艺术大学开始学习表演。而当初参演《妈妈咪呀》时，朴知研还未有任何公开表演经历，但“苏菲”一角让她获得了认可，此后又在《悲惨世界》、《蝴蝶梦》等知名歌剧中为观众带去了精彩表演。也正是凭借舞台剧的磨炼，让她转型成为影视剧演员后，能够精准拿捏所饰演的人物，将故事情感准确传递给观众。





主要作品：

·电视剧：

《红丹心》（2022）

《机智的医生生活2》（2021）

《秘密森林2》（2020）

《The King：永远的君主》（2020）

《獬豸》（2019）

《LIFE》（2019）

《阳光先生》（2018）

《Mad Dog》（2017）

《Andante》（2017）





主要获奖经历：

第19届韩国音乐剧大赏 最佳新人女演员奖（2013）

第7届The Musical Awards 最佳新人女演员奖（2013）