粮食危机濒临爆发 韩扶持进口地多元化、提高自给率

ⓒYONHAP News

联合国世界粮食计划署(WFP)和粮食及农业组织(FAO)（以下简称“粮农组织”）日前警告称，粮食危机正在世界各地濒临爆发。韩国政府计划最大程度地为食品业界提供援助，确保业界实现原材料进口地多元化并顺利引入至国内。





世界粮食计划署和粮农组织6日在联合报告中指出，干旱等气候冲击、新冠疫情、乌克兰事态导致粮食和能源价格猛涨，粮食危机迫在眉睫。世界粮食计划署执行干事大卫∙比斯利表示，粮食危机不仅威胁着最贫困的人们，还在威胁数百万尚可生活的家庭。报告指出，印度尼西亚、巴基斯坦、秘鲁、斯里兰卡的粮食危机只是冰山一角，埃塞俄比亚、尼日利亚、阿富汗、南苏丹、也门、索马里是灾难最高预警地区。报告还指出，乌克兰事态导致情况进一步恶化，尤其是部分地区同时出现了干旱等气候因素造成的粮食产量减少、经济不稳定和物价上涨的现象，将面对更严重的影响。世界粮食计划署表示，在过去四到五年间，陷入饥荒的人口从8000万猛增至2.76亿。





随着粮食危机临近，对粮食贸易保护主义扩散的担忧日渐加剧。贸易保护主义不仅将导致粮食危机恶化，还有可能演变为贸易战争。5月底举行的达沃斯论坛以糖和棕榈油为例重点讨论了有关问题。最近，受全球最大糖生产国印度限制出口的影响，国际糖价上涨。占据全球棕榈油产量60%的印度尼西亚暂停出口一个月，引起了食用油短缺风波。





国际货币基金组织（IMF)第一副总裁吉塔·戈皮纳特表示，今后出现的问题将比已过去的问题更加严重，对粮食安全的担忧正在加剧。戈皮纳特还指出，进口粮食占比达到40%的撒哈拉沙漠南部非洲国家蒙受的打击正在加大，这将促使各国政府采取囤积行动。限制粮食和肥料出口的20余个国家将使问题进一步恶化。





目前，韩国国内面粉、大豆油的供给虽然正常，但是进口价格持续上涨，对业界构成了压力。另外，消费者感受到的负担也在加重。面条的价格在一年内上涨了30%多，面粉、食用油价格的上涨率也超过20%。对此，农林畜产食品部决定实施面粉价格稳定项目，补助面粉价格上涨部分的70%。此外，政府还决定制定扩大食品餐饮综合资金规模等对策，确保稳定的原材料购买，并计划通过配额关税下调大豆油、葵花籽油现行5%的关税。





韩国的谷物自给率仅略高于20%，扣除大米后仅为3%。这意味着尽管大米有余，但其他谷物实际上完全依赖进口。政府从国家安全的角度出发应对粮食危机，除确保稳定供应之外，还在推动从长期提高自给率。为提高小麦、豆类等主要作物的自给率，政府将促进品种改良、新品种开发等，改善偏重大米的粮食自给结构。