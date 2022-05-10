仁川机场运行限制全面解除

ⓒYONHAP News

韩国8日起全面解除对仁川机场的运行限制和对入境旅客的隔离要求，预计今后航班次数将逐步增多，今年秋天将可恢复新冠疫情前的状态。





国土部时隔两年两个月解除了对仁川机场起降次数和夜航的限制。从2020年4月起，仁川机场的起降次数减少至每小时20个班次，每晚8时至第二天上午5时限飞。目前仁川机场已恢复24小时运行。





预计国际航班运行的恢复速度将远远快于此前的计划。国土部原本计划按照每周100-300个班次的速度分阶段增设国际航班，力求年内恢复至疫情前50%的水平。不过由于最近航空需求猛增，再加上国内外疫情趋稳，国土部决定提速。由此，6月每周国际航班的增设班次将达到230个，较原计划多130个。到8月将不再对增设班次设限，由航空公司根据需求调整。目前国土部已批准每周运行762个班次，有需要的航空公司还可在此基础上增设临时和不定期航班。





入境旅客的隔离义务也完全解除。中央灾难安全对策本部本月3日敲定有关方针，8日起实施。所有入境旅客不分国籍和接种疫苗与否，均无需隔离。此前未接种者须隔离七天。新措施还具有追溯效力，8日前入境并获得阴性证明的隔离中的旅客8日起一并解除隔离。





不过政府考虑到BA.2.12.1等传播力极强的变异毒株已传入境内，决定维持入境前后接受总计两次检测的规定。韩国公民、持长期居留签证的外国人可在入境后三天内前往保健所等处免费进行检测，持短期居留签证的外国人则须在机场检测中心、医院等处自费检测。





为应对入境旅客的增多，政府积极建议航空公司和旅行社使用检疫信息提前输入系统，并将简化申报内容以缩短入境等候时间。





目前，全世界国际航班已恢复70%，而韩国的这一比例仅为13%，这导致机票价格猛涨、企业物流费用加重。





中央灾难安全对策本部表示，国内新增新冠确诊病例持续减少，海外疫情也保持稳定，因此决定全面解除限制。预计今后航空业将逐步复苏，机票价格也将回落。另外，此前跨国企业的商务活动因机票不足而陷入困境，这一情况也有望缓解。