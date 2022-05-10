尹锡悦就任满月 民调正面评价超过50%

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本月10日，韩国总统尹锡悦就任满一个月。尽管一个月间施政稳定，但仍面对着韩半岛局势管理、稳定物价等难题。





尹锡悦平稳处理了韩美首脑会谈、新冠损失补偿、总统办公室搬迁等重大事件，民调显示，其支持率超过50%。





尹锡悦执政一个月来，最大的变化莫过于总统办公室的搬迁。尹锡悦提出“与国民沟通”的口号，外界虽有“草率搬迁”、“国家安全漏洞”等批评声，但其仍将办公室从青瓦台搬至龙山，青瓦台则向国民开放。整个搬迁过程较为顺利，并未出现安全漏洞。





面向小工商户和个体户的新冠损失补偿也迅速到位。就任两天后，追加预算案便在国务会议上通过，国会批准后立刻执行。371万余名经营者获得600万韩元至1000万韩元不等的支援金，大部分在申请当天便领取到手。





就任11天后在首尔举行的韩美首脑会谈也是成果之一。韩美首脑宣布将两国关系从军事同盟提升为涉及尖端技术、供应链、国际事务的全球伙伴关系。由此，韩美同盟进化为经济安全同盟，韩国加入了美国主导的多边经济合作机制——印太经济框架。





在一系列成果的推动下，对尹锡悦施政的正面评价超过50%，负面评价则停留在30%多。新政府组阁速度也较快，目前仅剩中途落马的教育副总理、保健福祉部长官提名人的人事听证会，为稳定施政增添了动力。





执政党在6月1日举行的地方选举中获得了压倒性胜利，这一结果虽然体现了国民对稳定的渴望，但也是对尹锡悦一个月施政的肯定。地方选举的胜利为政府赢得了进一步的施政动力。





不过真正的挑战现在才开始。当务之急是韩半岛局势的管理，北韩连续发射导弹进行挑衅，并出现了进行核试验的迹象。尹锡悦政府秉持原则的对北政策很有可能陷入困境。另外，物价猛涨、经济增长放缓、房地产市场不稳定等经济领域的课题也不容忽视。此外，国际局势迅速滑向新冷战格局，如何设定与中国、俄罗斯的关系也是一大难题。韩日关系同样要求精细的外交技巧。更迫切的是，政府亟需争取占据国会过半席位的在野党的合作，并克服人才选拔偏倚检察背景人士的批评。另外，目前运输工会“货物联带”正在大罢工，日渐对立的劳资关系也将是一大棘手问题。