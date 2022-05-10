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一，看“茶”喝茶。茶可分凉性，平和和温性。总体上，白茶、绿茶性寒凉、味甘苦，乌龙茶、黄茶性平和、味苦、微甘，红茶、黑茶，偏温不寒、味苦。

二，看“人”活茶。总原则是，热性体质的人应多喝凉性茶，虚寒体质者应多喝温性茶。如果你属于阳虚体质，可多喝红茶、黑茶、重度发酵的乌龙茶，少喝绿茶、黄茶、苦丁茶。如果属于阴虚体质者或湿热质，应多饮绿茶、黄茶、白茶、苦丁茶、轻发酵乌龙茶，慎喝红茶、黑茶、重发酵乌龙茶。气郁质者应多喝富含氨基酸的白茶、花茶、低咖啡碱茶。特禀性体质则需喝低咖啡碱茶、淡茶，其他体质类型可适量喝各种茶。

三，看“时”喝茶。在喝茶时令方面，春天适合多喝茉莉花茶、玫瑰花茶等花茶疏肝理气。夏天可多喝白茶、黄茶、苦丁茶、轻发酵的乌龙茶、生普洱等祛湿避暑，秋季应多喝乌龙茶、或红绿茶混用，以解燥除烦，冬季可多喝红茶、熟普洱、重发酵乌龙茶来温暖脾胃。喝茶时间也可稍加注意，如饭前别喝茶，以免抑制胃液分泌，防碍消化，睡前不喝浓茶，以防影响睡眠，吃了过多肉食后可多喝些浓茶，促进消化。

四，看“温”喝茶。冲泡名优细嫩绿茶，一般以80度至90度的水为宜，这样泡出的茶汤嫩绿明亮，滋味鲜爽，维生素C破坏较少。普通绿茶、花茶、乌龙茶、红茶和黑茶，可用100度沸水冲泡，否则，茶味淡薄。





（褚*荣听友提供）