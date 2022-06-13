防弹少年团新辑《Proof》发行首日销量破215万张

ⓒ Big Hit Music

防弹少年团（BTS）新专辑《Proof》10日发售当天销量突破215万张。





据唱片销量统计网站Hanteo排行榜的统计，以6月10日晚11时为基准，BTS新精选专辑《Proof》发行首日销量达215.5363万张，这是继2020年2月正规四辑《MAP OF THE SOUL: 7》之后，组合专辑第二次在发行首日销量突破200万张，再次证实了顶流男团的超高人气。与此同时，BTS成为唯一在发行专辑第一天实现双百万销量（销量破200万）纪录的组合。





除了专辑销量，新辑音源也创下了新纪录。主打曲《Yet To Come》一经公开，在一小时内就登顶韩国最大音乐网站Melon的百强单曲榜，且登顶Genie、Bugs等主要音乐网站排行榜以及美日等65个国家与地区iTunes专辑榜。《Yet To Come》MV公开仅20小时，YouTube播放量达4500万次等。





另外，BTS于13日在官方YouTube频道BANGTANTV公开《Yet To Come》首演舞台，并自16日起先后出演Mnet《M Countdown》、KBS《音乐银行》、SBS《人气歌谣》等音乐节目。