扭曲的家 (뒤틀린 집)

导演：姜东宪

编剧：金在焕/姜东宪

主演：徐英姬/金宝敏/金敏载

类型：恐怖

片长：91分钟

上映时间：2022年7月（韩国）

其他片名：Contorted





剧情概要：

明惠（徐英姬饰）一家由于不得已的原因搬到了一处偏僻的住宅。搬家第一天，邻居便向明惠警告称这是一座“扭曲的房屋”，当晚仓库中也传出怪异的声响，这让明惠感到害怕，一夜未眠。老公炫民（金敏载）认为这只是明惠神经衰弱、过于敏感，但与此同时，小女儿也看到了家人看不到的东西。一天，某种力量冲破了仓库进入了明惠体内，她的言行也开始变得陌生，在扭曲的家中生活的一家人也变得愈发“扭曲”……





幕后花絮：

影片改编自作家全健宇（音译）的同名小说，被称为韩国版《招魂》，是一部充满韩国色彩的凶宅电影。片中布景可谓每一处都在为剧情发展服务，让观众感觉每一个道具都可能暗藏玄机。韩国音乐制作巨匠尹尚担任该片配乐导演，这也是尹尚首次为电影制作音乐。该片的配乐增强了恐怖氛围，把观众徐徐拉进剧情之中的同时，又起到了让观众坐立难安的“折磨”效果。