职业：演员

出生日期：1980年7月7日

出生地：大邱

学历：东亚放送大学影像音乐系

出道：男团7Dayz成员（2002）





如今已步入不惑之年的崔英俊最早踏入演艺圈是在2002年。当时他加入合唱组合7Dayz并担任队长，以歌手身份出道。7Dayz并非是唱跳组合，而是擅长R&B及和声，这也为崔英俊之后转型成为歌剧演员打下了音乐基础。7Dayz活动时间很短，仅发行了一张专辑后，随着成员们纷纷入伍而解散。崔英俊退伍后甚至曾计划转行学习汽修，但偶然之下的一次歌剧试镜让他能够继续在演艺圈发展。2006年至2018年的十多年时间里，崔英俊一直活跃在话剧和歌剧舞台上，直至2019年他参演了电视剧《阿斯达年代记》后，逐渐开始在电视剧中亮相。他凭借《机智的医生生活》系列剧中医生“奉光贤”一角被电视观众所熟知，之后在《我们的蓝调时光》也为观众带来了印象深刻的表演。





主要作品：

·电视剧：

《魔幻之音》（2022）

《为何是吴秀才》（2022）

《我们的蓝调时光》（2022）

《具景伊》（2021）

《我的上流世界》（2021）

《机智的医生生活2》（2021）

《黑道律师文森佐》（2021）

《机智的医生生活》（2020）

《恶之花》（2020）

《阿斯达年代记》（2019）