《漫话国乐》 泵德 / 舂米打令 / 天下盲人重见光明

盘索里《沈清歌》讲述了孝女沈清为了让盲人父亲重见光明，不惜把自己卖给商船，自愿成为祭品跳进大海的感人故事。这部盘索里的主人公虽说是沈清，不过引领故事情节发展的却是盲人父亲。其实沈清的父亲并不是与生俱来的盲人，20岁出头才失去了视力，从此依靠太太过活。不幸的是，太太生下沈清后没过几天就离开了人世，从此沈清的父亲担负起独自照顾孩子的重任，每天抱着沈清挨家挨户讨奶等，含辛茹苦地把女儿抚养长大。





沈清心地善良，从小懂事，且孝敬父亲，从7岁起她就给父亲讨饭吃，虽然家境贫寒，但父女二人相依为命过日子。不过韩国有句话说：“多情过度会惹麻烦”，沈清的父亲为人善良又心软，有一次被僧侣欺骗，僧侣告诉他，如果给寺院供米求助神灵，盲人可以重见天日。当时，沈盲人可能心想，如果自己重见光明，就不会再让女儿受苦了。沈清也十分理解父亲的心意，可家境落魄、看不到出路，于是决心牺牲自己，把自己卖给船夫，充当投海祭神的祭品，这样父女二人从此永别。沈盲人知道女儿的决心，也对此深感愧疚，因此女儿离家后，每天都去纪念沈清的碑石前伤心地哭泣。这时，又有一个人物出现了，就是泵德。泵德听说沈清离开后，船夫给沈盲人送来了一笔钱，她便故意接近沈盲人，以后还干脆住在了一起。可泵德这个人贪心、贪吃又贪玩，为人举止就更不用说了，她把家里的大米拿去卖，用大米换来的钱去喝酒，买糕点吃，有时候还叫住门外的行人索要烟草，在村子里经常惹祸闹事，村民们无不厌恶她。

《泵德》/ 演唱-金律姬（音）、The Soul Sauce





回到沈清的故事，沈清典做祭神的供品，跳进名为印堂水的荒海之中。她的孝心感动了上苍，不仅为龙王所救，还返回人间被封为皇后。当她起死回生做了皇后、在宫里尽享富贵荣华后，不禁想起了在家乡的父亲。为了和父亲重逢，沈清想出了一个法子，邀请全国的盲人参加宫里的宴会。如果父亲已重见天日是最好不过了，如果依然是盲人可能会赴宴。还好，沈盲人得知宫廷为天下盲人设宴的消息，就和泵德一起上路。可当时泵德已经没有半点心思和年迈的沈盲人过日子了，因为之前她只顾吃喝玩乐，把沈盲人的财产已全部花光。更可恶的是，在前往皇城的半路上，泵德和年轻的盲人对上了眼，把沈盲人抛在脑后私奔了。对此，沈盲人深感茫然、无助，可事已如此，他已经走投无路，还是得坚持走下去。年迈的盲人孤身一人前往皇城的路途必定会困难重重，最终得益于途中遇到的一些好心人，沈盲人才能够抵达皇城。有一次，经过一个村子时，他还遇到一群正在舂米的妇女，沈盲人就和她们边聊天、边舂米，以此讨饭吃。

《舂米打令》 / 国乐乐队TORYS





沈盲人历经周折、千辛万苦终于抵达宫里的宴会场，可还没找到位子坐，就被传去叩见皇后娘娘。对此，沈盲人心惊胆战，以为皇后因为他是把女儿卖了的罪人而要罚他。但当他踏进皇后寝宫的门槛时，未料却听到皇后高呼“哎呀，父亲，您来了”，还亲自跑出来迎接自己。沈盲人惊慌失措，心想女儿早已死了，不知皇后为何叫他父亲，而且看不见对方也让他很是纳闷。这时，沈清温柔地握住父亲的双手，把迄今的经历详细地讲给父亲听。听了沈清的话，沈盲人觉得好像是自己的女儿，可又无法确认而不禁感叹说：“哎呦，我看得见才能认出女儿的脸啊！”说完，沈盲人突然眼前一亮，双目复明。他于是揉着眼睛仔细一看，眼前的人和过去夫人怀女儿时做的胎梦中看到的仙女一模一样。而且，就在父女二人重逢的那一刻，还发生了撼天动地的事情。不仅全天下的所有盲人，就连双目失明的禽兽也都一下子重见光明。沈清只为父亲一个人牺牲了自己，可她的功德还普及于众生。《沈清歌》的这一段名为“天下盲人重建光明”。相传，当时重见光明的盲人中唯独一个人只有一只眼复明，那就是和泵德私奔的盲人。

盘索里《沈清歌》中的“天下盲人重见光明”/ Joella