白头山在北韩具有何等意义

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2018年9月20日！也就是在平壤进行第三次南北韩首脑会谈的最后一天，时任韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩一起登上了白头山的顶峰“将军峰”。





白头山被称为韩民族的灵山，也是韩半岛最高的山。南北韩领导人在天池前紧握对方的手并高高举起，北韩国务委员会委员长金正恩强调要在这里谱写南北韩关系的时代新篇章。南北韩领导人在白头山天池前紧握对方的手并高高举起的历史性场面，提高了人们对韩半岛和平、南北韩和谐的期待，但是之后的情况发生了极大变化。那么，韩民族的灵山——白头山在北韩具有何等意义呢？





“直到东海水完全干涸，白头山全被磨平，愿上天保佑我们国家万岁。”这是韩国国歌——《爱国歌》第一段第一小节的歌词。“胸怀白头山气概，发扬刻苦耐劳的精神。”这是北韩国歌第二段第一小节的歌词。如此这般，在南北韩国歌里都有象征韩民族的白头山。





白头山因一年有八个月以上被白雪覆盖而得名，在行政区划上属于北韩两江道三池渊市，起始于白头山的韩半岛山脊“白头大干”向南伸展至韩国的智异山。1954年，北韩从咸镜南道和咸镜北道划出部分区域新设地方行政区，并因该行政区横卧在鸭绿江和图们江上游地带而命名为两江道，三池渊则因三个小湖泊连接在一起而得名。特别值得一提的是，三池渊地处茫茫千里林海之中，风景优美，素有“圣湖”之称。据悉，三池渊是白头山进行火山活动时喷出的岩浆流淌至此形成的。白头山海拔2750米，是韩半岛最高的山，且天气变化无常，因此有人开玩笑地说，祖先三代积德行善才能登上白头山观望天池景观。





白头山是在百万年前因火山喷发而形成的山，而天池是在火山口形成的湖泊，该湖泊像似位于天地交接的地方而被称为天池。据北韩文献记载，白头山上生长着紫衫、鱼鳞云杉、臭冷杉等2685种植物。其中，高山植物达199种。由于是北韩最寒冷的地带，植物能生长的时期只有三个月左右。此外，白头山一带的年温差为65摄氏度左右，早晚温差达20到25摄氏度，三池渊地区生长着只能在高山地带看到的鸟饭树、黄杜鹃、金露梅等多种树木和植物以及三池渊鹿、三池渊黑琴鸡等稀有动物。三池渊湖里则栖息着鲫鱼、尖头鱥、鳟鱼等多种鱼类。其中，三池渊鲫鱼作为北韩特产鱼类被列为保护对象，并被指定为天然纪念物。





但是北韩将白头山作为金日成家族的象征，强调金日成、金正日、金正恩金氏三代白头山血统。首先，北韩将金日成抗日武装斗争宣传为白头山革命历史，并确立金日成唯一领导体系。白头山不单是韩民族的灵山，在中国五胡十六国时期北魏历史上也留有人们敬仰此山的记录。此外，白头山作为中国满族起源神话的中心地区，也是满族的灵山。北韩强调白头山是金日成抗日武装斗争的根据地，意在宣扬金日成在韩半岛及中国东北地区保卫韩民族灵山的英雄气概。此外，金日成在中国满洲一带展开抗日武装斗争，并强调其抗日武装斗争的根据地是白头山，意味着金日成在白头山一带和白头山地区展开了抗日武装斗争。





据悉，已故北韩国防委员会委员长金正日是在前苏联哈巴罗夫斯克出生的，但是北韩主张金正日出生于白头山密营，赋予其权力世袭的正当性。已故北韩国防委员会委员长金正日在举行重大政治活动或做出重要决定之前经常登上白头山并做出最终抉择，以强调权力世袭的正当性和自己是纯正的白头山血统，国务委员会委员长金正恩也是如此。





1946年发表的北韩最具代表性的军歌和民谣《金日成将军之歌》第一句从白头山开始。“长白山绵绵山岭，沾满血印。”在歌词中使用的是长白山，而不是白头山。同《金日成将军之歌》一道，《金正日将军之歌》在北韩也被誉为不朽的革命颂歌。1997年，通过北韩劳动党机关报《劳动新闻》公开的《金正日将军之歌》第一句从白头山开始。“白头山绵绵无际，锦绣山河三千里。”虽然名称不同，但《金日成将军之歌》和《金正日将军之歌》第一句都从白头山开始，这意味着白头山是北韩主体革命伟业的象征。此外，《金正恩将军赞歌》第二段第三小节的歌词为“白头山大国三千里，美好未来在前方。”引人瞩目的是，歌词中将白头山和大国两个单词结合起来，将北韩象征性地比喻为白头山大国。





由于白头山是革命圣地，因此北韩居民从小就要接受与此相关的填鸭式教育。逃离北韩定居韩国的脱北居民们在北韩的时候也曾接受过与白头山相关的教育。北韩为推进最高领导人革命传统教育而展开革命战迹地实地勘查活动，并详细说明相关内容。最具代表性的是学生和各机关团体成员都要组团参加的白头山革命战迹地实地勘查活动，北韩媒体也大肆报道相关消息。2015年，北韩还创作了名为《走向白头山》的歌曲。





2019年2月在越南河内举行的美北首脑会谈无果而终使得北韩国务委员会委员长金正恩的领导力受到严重打击。同年年底，金正恩委员长访问白头山革命战迹地，表现出正面突破经济危机的强烈意志，并强调白头山实地勘查活动的重要性。金正恩委员长下达指示后，在一年的时间里有1900多个团体、8万多人参加了白头山实地勘查活动。北韩国务委员会委员长金正恩除了强调自己是白头山血统、将白头山用于其偶像化工作外，还将白头山作为发展北韩经济的重要手段。





北韩早从20世纪60年代开始着手进行包括三池渊在内的白头山旅游休闲区开发项目，但是迟迟未能得到落实，2016年在金正恩委员长的指示下，首先推进位于白头山脚下的三池渊开发项目。2019年，北韩将三池渊郡升级为三池渊市，2021年底最终完成三池渊开发工作。北韩在遭受国际社会严厉制裁的情况下为防止新冠病毒流入其境内而封锁边境，导致北韩的经济状况更加恶化，原先制定的许多项目计划难以顺利执行，因此三池渊景区开发成为金正恩委员长执政十年来最大的业绩之一。三池渊机场也完成扩建，并新建从机场连接到滑雪场的公路等，旨在迎接国内外游客的基础设施建设取得了积极进展。与此同时，还新建三池渊纪念品生产工厂和人民医院、文化会馆、学生少年宫、体育馆、图书馆等许多建筑以及滑雪场、白头山综合博物馆、三池渊酒店等旅游配套设施。北韩当局表示，白头山综合博物馆的总建筑面积达一万数千平方米，可了解白头山地区开拓史和生物演化过程。





今年2月15日，北韩在三池渊举行了已故北韩国防委员会委员长金正日诞辰80周年“光明星节”纪念活动。在零下温度的天气里，国务委员会委员长金正恩等北韩高层干部都出席了当天的纪念活动。此外，北韩媒体还介绍了居民们观看烟花表演的情况。金正恩委员长等北韩高层干部出席在三池渊举行的活动，提高了三池渊的知名度。进入金正恩时代后，北韩以六年的时间完成三池渊开发项目，并将其作为地方建设的典范。北韩主张已故北韩国防委员会委员长金正日出生于两江道三池渊郡白头山密营，因此金正恩委员长通过重整金正日家园的三池渊开发项目表现出对他父亲的孝心，广大人民则表现出致力于维护革命圣地的赤胆忠诚。正因为如此，北韩在三池渊举行了已故北韩国防委员会委员长金正日诞辰80周年“光明星节”纪念活动。





分析认为，北韩在位于白头山脚下的三池渊举行“光明星节”纪念活动，意在炫耀继承白头山血统的金正恩委员长的存在感和加强内部管束。北韩对外宣传媒体《今日朝鲜》在其网页上将天池日出介绍为白头山地区最佳景象，但不知我们何时才能亲眼观看壮丽的白头山日出景观。