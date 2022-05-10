全球性通胀、美紧缩基调冲击韩金融市场

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随着全球性通胀长期化、美国加快紧缩步伐，对韩国经济将陷入低迷的担忧升温，金融市场的波动性扩大，韩国政府正对此保持高度紧张。





政府和韩国银行在警告金融和外汇市场波动性有可能扩大的同时，决定将国库债券回购规模扩大至3万亿韩元，并随时检查金融公司的健全性和流动性。





企划财政部14日召开紧急经济应对工作组会议并公布了上述方针。企划财政部表示，受到国内外不确定性上升的影响，金融市场波动性扩大，再加上最近罢工导致物流紊乱，工业生产蒙受损失，金融市场和实体经济所处环境十分严峻。韩国银行当天也召开紧急市场情况评估会议，并表示今后将密切监测市场情况，必要时积极采取措施稳定市场。金融委员会召开了金融市场评估会议，评估市场动向和风险因素，金融监督院、国际金融中心等有关机构与会。政府决定加强与韩国银行的政策配合，并将本周的国库债券回购规模从原定的2万亿韩元扩大至3万亿韩元。





韩国经济处处释放出危险信号。5月消费者物价同比上涨5.4%，是13年9个月以来的最高值。预计6月和7月还有可能达到6%。另外，4月生产、消费、投资均环比出现下滑。反映当前经济运行情况的同行指数循环变动值连续两个月下滑，预测今后景气的先行指数循环变动值连续十个月下滑。4月经常项目收支时隔24个月转为逆差，规模达到8000万美元。受到为应对疫情而采取的经济刺激政策的影响，综合财政收支预计将连续第四年出现赤字。





与此同时，美国的物价数据冲击全球金融市场。韩国国内股价大幅下滑、汇率猛涨，波动性扩大。5月美国消费者物价指数涨幅达到8.6%，为41年来的最高值。13日当天，韩国股市下跌3.52%、韩元兑美元汇率上升15韩元，并在接下来的几天里持续震荡。韩国综合股价指数跌破了被视作“心理防线”的2500点，韩元兑美元汇率突破1290韩元大关。





外资逃离的现象也在加速。本月前七个交易日，外国投资者在股市和债券市场总计回笼将近10万亿韩元的资金。本月2日至13日，外国投资者在韩国综合股价指数和科斯达克市场分别净卖出27226亿韩元和4048亿韩元的股票，总计超过3.1万亿韩元。外国投资者还在国内债券市场净回笼64296亿韩元的资金。





由于内外部不稳定因素尚无改善迹象，预计这种情况还将持续较长一段时间。有分析担忧，受韩美利率逆转的影响，外资将加快逃离。不过也有乐观看法认为，韩国的信用评级上升，利率亦高于同级别的英国、法国，因此不会发生严重问题。