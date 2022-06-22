紧急宣言 (비상선언)

导演：韩在林

编剧：韩在林

主演：宋康昊/李秉宪/全度妍/金南佶/任时完/金素真/朴解浚

类型：剧情

片长：141分钟

上映时间：2022年8月（韩国）

其他片名：非常宣言/Emergency Declaration





剧情概要：

一架飞行在万米高空中客机遭到恐袭而必须紧急迫降，由此，经验丰富的热血刑警仁浩（宋康昊饰）、为带女儿治病而登机的乘客在赫（李秉宪饰）、单独乘机的乘客镇硕（任时完饰）、国土部长官淑熙（全度妍饰）、政府危机管理中心负责人泰秀（朴解浚饰）、副机长炫修（金南佶饰）、乘务长熙真（金素真饰）等人为应对这一紧急事态而展开周旋与合作。





幕后花絮：

《紧急宣言》是导演韩在林与宋康昊的第三次合作。然而电影的上映可谓好事多磨。该片早在2019年便完成筹拍工作，但开机后遭遇新冠疫情，中途被迫中断拍摄。而宋康昊凭借《掮客》斩获第75届戛纳影帝前，《紧急宣言》早已在前一年在第74届戛纳影展中亮相。片方曾决定2022年1月在韩国上映，但再次推迟，最终敲定8月公映，并将登陆IMAX荧幕。