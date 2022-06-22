进入菜单 进入原文

档案

Korean
档案

中国语

About KBS Go to KBS
Go Top

紧急宣言 (비상선언)

2022-06-22

今日首尔

导演：韩在林

编剧：韩在林

主演：宋康昊/李秉宪/全度妍/金南佶/任时完/金素真/朴解浚

类型：剧情

片长：141分钟

上映时间：2022年8月（韩国）

其他片名：非常宣言/Emergency Declaration


剧情概要：

一架飞行在万米高空中客机遭到恐袭而必须紧急迫降，由此，经验丰富的热血刑警仁浩（宋康昊饰）、为带女儿治病而登机的乘客在赫（李秉宪饰）、单独乘机的乘客镇硕（任时完饰）、国土部长官淑熙（全度妍饰）、政府危机管理中心负责人泰秀（朴解浚饰）、副机长炫修（金南佶饰）、乘务长熙真（金素真饰）等人为应对这一紧急事态而展开周旋与合作。


幕后花絮：

《紧急宣言》是导演韩在林与宋康昊的第三次合作。然而电影的上映可谓好事多磨。该片早在2019年便完成筹拍工作，但开机后遭遇新冠疫情，中途被迫中断拍摄。而宋康昊凭借《掮客》斩获第75届戛纳影帝前，《紧急宣言》早已在前一年在第74届戛纳影展中亮相。片方曾决定2022年1月在韩国上映，但再次推迟，最终敲定8月公映，并将登陆IMAX荧幕。

紧急宣言 (비상선언)
紧急宣言 (비상선언)
紧急宣言 (비상선언)
紧急宣言 (비상선언)
紧急宣言 (비상선언)
紧急宣言 (비상선언)
紧急宣言 (비상선언)
紧急宣言 (비상선언)
紧急宣言 (비상선언)
紧急宣言 (비상선언)
紧急宣言 (비상선언)
紧急宣言 (비상선언)
紧急宣言 (비상선언)
紧急宣言 (비상선언)
目录

推荐内容

Close

为了向听友提供更好的服务，KBS WORLD Radio网页正在应用Cookie和其它相关技术。您持续浏览本台网页，将被视为您已同意利用上述技术和本台的《个人信息处理方针》政策。 详细内容 >