金刚山的意义和南北韩金刚山旅游史

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据了解，北韩从今年3月开始动工拆除韩方在金刚山旅游区内建造的海金刚酒店建筑，进入4月后又着手拆除韩方在金刚山旅游区内建造的高尔夫球场度假村设施。如此这般，北韩单方面拆除了金刚山旅游区内大部分韩方设施。





“这秀丽洁净的山是谁的杰作，怀念的一万二千峰虽然默默无语～”韩国经典歌曲《怀念的金刚山》这样歌颂金刚山美丽景象。





金刚山有毗卢峰、遮日峰、白马峰等高高低低的许多山峰，由花岗岩和片麻岩长时间风化、侵蚀而成。金刚山分内金刚、外金刚、新金刚、海金刚，1500米以上的山峰有10多座，1000米以上的山峰有100多座，相传有12000座山峰，同白头山一道并称为韩国两大名山。北韩方面表示，金刚山上分布着亚热带到寒带动植物，包括金刚山特产植物100多种在内，植物有2260种，兽类38种，鸟类130多种，爬虫类9种，两栖类10种，鱼类30种。





金刚山以1638米的最高峰毗卢峰为中心，横跨韩半岛山脊太白山脉北部和江原道淮阳郡、通川郡、高城郡。北韩对外宣传用月刊画报《朝鲜》去年10月刊载金刚山秋景时介绍说，金刚山是能观看山岳之美、山谷之美、高原景致、湖泊景致、海岸景致等所有美丽景色的“名胜的集合体”。





北韩以金刚山美景感到自豪，并在其岩石上雕刻领导人的字句和歌颂其美景的歌词。内金刚香炉峰上刻有已故北韩国家主席金日成的字句“金刚山是朝鲜的名山、世界的名山”，外金刚飞龙瀑布旁岩石上刻着已故北韩国防委员会委员长金正日亲笔挥毫的“金刚山是天下绝胜-金正日”，外金刚九龙渊入口岩石上刻有金日成亲笔挥毫的“金刚山-金日成”，外金刚玉女峰山脊岩石上刻着金正日的字句“金刚山是朝鲜的气概-金正日”

等，刻有金日成、金正日的挥毫和字句。北韩方面表示，在金刚山80个岩石上刻有4500多个字的名言、颂歌歌词和口号等字句，并将这些岩石称为“口号岩”。





金刚山有很多关于金日成的夫人、金正日的亲生母亲——金正淑的故事。据说，韩国现代集团于2006年改造装潢的外金刚山酒店原来叫“金正淑休养所”。北韩表示，将该休养所命名为金正淑休养所旨在体现抗日女英雄金正淑同志要为北韩人民营造良好文化生活条件的崇高意愿。





在金刚山国地峰上刻有“抗日女将军金正淑”字句，其中“抗日女将军”五字高4米，宽3米，“金正淑”三字高6米，宽5米。此外，还刻有1947年和48年同金日成主席一道前来进行现场指导以及与金刚山景致连贯的诗句，将金刚山作为金正淑的表象。





咸镜南道出生的作家姜小泉作词的《金刚山》是韩国人都熟悉的童谣。如同“随季节换穿漂亮新衣的山”这句歌词般，金刚山随着四季的变换享有不同的美称。春季在明媚阳光的照射下巍然屹立的山峰闪闪发光，远远望去像似一块闪耀的金刚石而被称为金刚山；夏季因山林葱郁、谷水清澈而被称为蓬莱山；秋季因层林尽染、枫叶红胜火而被称为枫岳山；冬季因草木凋零、石骨嶙峋而被称为皆骨山。





金刚山流传着许多故事。最具代表性的是以“上八谭”为背景的《仙女和樵夫》故事。内容是说，上八谭因潭水清澈、景色优美，很多仙女从天上下凡到这里来洗澡。有一天，樵夫趁仙女们洗澡的工夫将其中一名仙女的羽翼衣藏匿起来，羽翼衣遭窃的仙女未能返回天上，不得不与樵夫结为夫妻，但最终找到羽翼衣飞回天上。但是北韩改写故事情节或结局，并创作成电影、舞剧和歌剧。作家韩雪野创作的童话《金刚仙女》将内容改为飞回天上的仙女因怀念金刚山美景又下凡至此，并和过去一样努力工作，尽享幸福生活。舞剧《金刚仙女》则增添了更多内容。





北韩将传说故事创作成舞剧时改写了结局部分。除主人公外，其他7名仙女也决定下凡金刚山，之后陶醉于金刚山美景，永远生活在这里。该作品被评为将金刚山八仙女传说舞剧化，凸显出韩民族特性。舞剧《金刚仙女》强调金刚山是比天上世界更美好的地上乐园和崇尚劳动的精神。





在韩半岛分裂的情况下，可望而不可及的金刚山对韩国敞开了怀抱。1989年1月，老家在北韩的时任韩国现代集团名誉会长郑周永和北韩签订《金刚山南北共同开发协定书》，9年后的1998年10月又赶着牛群前往北韩并正式签署《金刚山旅游项目相关协议与附属协议》。





当时，北韩媒体也大肆报道郑周永访北消息，并强调南北韩合作开展金刚山旅游事业。一个月后的1998年11月18日，“现代金刚号”游轮从韩国东海港启航，拉开金刚山旅游的帷幕，韩半岛分裂后，韩国游客首次面对雄伟壮丽的金刚山后，前往金刚山旅游的韩国游客逐年增加。





2003年，北韩允许韩国游客通过陆路前往金刚山观光旅游，2004年推出金刚山一日游、二日游、三日游商品。2006年6月，前往金刚山旅游的韩国游客人数累计突破100万人次，2008年逼近200万人次。当时，KBS韩国放送公社在金刚山温井阁前院搭建户外舞台，举行了金刚山开放音乐会。但是2008年7月发生的意外事件使金刚山旅游处于中断状态。





韩国游客在金刚山遭北韩哨兵枪杀事件顿时掀起轩然大波，韩国政府要求北韩明确表明今后绝不再发生这类事件，但是北韩对此持消极态度而未能重启金刚山旅游项目。两年后的2010年，北韩宣布没收和冻结金刚山内韩方资产。2011年，北韩进一步取消韩国现代峨山公司对金刚山旅游项目的垄断经营权，并制定《金刚山国际旅游特区法》，排除韩方参与金刚山旅游，2014年发布政令，决定在江原道元山-金刚山地区设立国际旅游区。





《金刚山国际旅游特区法》规定，游客在特区内可通过爬山、游览、海水浴、娱乐体育、治疗体验等多样的方式自由地观光旅游，并允许酒店开设赌场。此外，北韩在元山葛麻海岸旅游区以明沙十里海水浴场为中心营造休闲旅游综合园区，原定于2020年4月竣工，但受国际制裁和新冠疫情等影响，工期无限期推迟。元山-金刚山地区国际旅游区可说是集金刚山旅游特区、马息领滑雪度假村、元山葛麻海岸旅游区于一体的综合开发项目。其中，金刚山和元山葛麻海岸旅游区相连接，是北韩大型旅游产业集群中的重要组成部分。





在北韩未能完成元山-金刚山地区国际旅游区开发项目的情况下，2018年9月时任韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩在平壤举行双边首脑会谈，并决定如果条件允许将重启金刚山旅游和开城工业园区。北韩国务委员会委员长金正恩还通过2019年新年贺词表示有意无条件重启金刚山旅游。但是2019年2月在越南河内举行的美北首脑会谈无果而终后，情况发生了重大变化。金正恩委员长下令拆除金刚山旅游区内韩方设施，北韩从今年3月开始着手进行韩方设施拆除工作。





2018年4月27日，时任韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩在板门店韩方一侧“和平之家”举行首脑会谈时面带笑容相互握手的场面令人记忆犹新，而这历史性场面的背景图是名为《金刚山全景》的大型风景画，但不知我们何时才能重新目睹那雄伟壮丽的金刚山景观。