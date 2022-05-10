韩西海公务员被杀事件再起风波

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韩国海洋警察厅厅长丁奉勋22日就西海公务员被杀事件表示，调查结果的发表引起了许多误会，对此真心向国民和遗属道歉。





海警在事件中期调查结果发表中称被杀公务员李大俊（音）为“越北”，但是时隔1年9个月后，又在本月16日召开记者见面会，称未能发现越北意图，推翻了此前的调查结果。





2020年，时年47岁的被害人、海洋水产部公务员李大俊乘坐渔业指导船木槿花号在西海最北端小延坪岛附近海域工作时失踪。第二天，李大俊被确认在38公里外的北韩海域遭枪击死亡。北韩军方射杀李大俊后，还烧毁了其尸体。





国防部在事件发生1天后、即9月23日向媒体公开了失踪情况。当晚有媒体援引情报当局的话报道称，被害者为了越北而在海上漂流，遭到枪击后死亡，尸体被烧毁。





事件发生后，时任总统文在寅按原定计划在联合国大会上发表了包括终战宣言等内容的视频讲话。从事件发生到北韩发现并射杀被害者共有6个小时，但有关部门未采取任何措施，受到了谴责。





事件发生初期的最大争议点是有关部门的应对。随着有关部门主张李大俊是试图越北而非失足跌入海中，相关争议逐渐发酵。遗属提出强烈抗议，认为军方的越北说法是为了回避责任；政治界也出现了反对文在寅联合国讲话的意见，认为政府为不刺激北韩，刻意将事件定性为越北。





有关部门以被害者脱去拖鞋、在北韩海域被发现时身穿救生背心等为证据，认为被害者存在越北意图。随着争议愈演愈烈，有关部门还提出了当时的海潮分析结果等作为进一步证据，并公开了李大俊生前经常赌博、身负债务的情况。10月22日，海警综合一个月间的调查结果，再次做出了被害者试图越北的结论。





此次海警厅厅长丁奉勋就这一调查结果道歉。他表示，去年6月曾向国防部申请调查所需特殊情报，但是国防部不予以提供，实际上未能获得可证明越北嫌疑的证据。





该事件一直以来被盖棺定论为越北，不过随着政权更替、执政党提出质疑并组建真相调查工作组，重新浮出了水面，并成为新旧权力的冲突点。





遗属方面表示将检举前总统文在寅。另有信息显示，时任国防部长官曾从情报分析官方面获得了失足跌入海中的可能性大于越北的报告。预计事件将持续发酵。与此同时，围绕军方特殊情报和总统纪录的公开问题也产生了争议，不过预计实现的可能性极低。