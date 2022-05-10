韩正式迈出废除脱核电政策步伐

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韩国总统尹锡悦22日亲自访问位于庆尚南道昌原市的核电设备企业斗山Enerbility工厂，阐明扶持核电产业的决心，正式迈出废除脱核电政策的步伐。





尹锡悦还对文在寅政府的脱核电政策提出了强烈批评。他表示，本应加以培育的核电产业遭遇了数年困境，对此深感惋惜，当前应尽快纠正。





此行是为了履行尹锡悦此前的承诺，也是韩国总统首次访问核电工厂。今年4月，尹锡悦曾以当选总统的身份访问位于昌原的核电零部件企业真荣TBX（音），并承诺将亲自负责核电产业并再次访问第一线。





斗山Enerbility核电工厂是国内唯一一家建造核电机组的工厂。2014年政府公布电力供需基本计划后，该公司看好超大型核电机组的建造需求，投资超过2000亿韩元引入了1.7万吨规模的压力机。然而文在寅政府的脱核电政策令公司陷入困境。





当天尹锡悦对前政府的脱核电政策提出了强烈批判，使用了“长达5年的愚蠢之举”、“脱核电这一破坏性政策造成了一片废墟”等高强度表述。





尹锡悦强调，“虽然已定下废除脱核电、培育核电产业这一大方向，但更重要的是尽快使之走上正轨”。尹锡悦还承诺，“政府将予以积极援助，使核电生态系统的重要中心昌原的工厂重新找回活力，使各位能够充满干劲地工作”。





尹锡悦重申将重启文在寅政府时期中断的新韩蔚3、4号机组建设工作。他表示，将在遵守法律程序和标准的前提下，尽可能地缩短时间、高效推进。





尹锡悦指出，韩国核电产业世界一流的技术实力和安全性已得到认可，如期、如预算是全球任何一家企业都无法模仿的竞争力。





为配合尹锡悦的步调，政府宣布今年将向核电合作企业紧急提供925亿韩元的订单，到2025年将追加招标1万亿韩元以上的订单。





总统室表示，加强核电生态系统竞争力、通过核电出口发展为核电一流强国是尹锡悦政府的施政课题，此次访问是实现该课题的步骤之一。总统室还表示，最近正探讨组建核电竞争力强化工作组，各部门、机构以产业部为中心提高核电产业竞争力的方案。





总统室认为，韩国核电产业在过去数十年间积累起全球一流的技术力和安全性，但由于错误的政策在短短5年间陷入了崩溃危机。另外，当前世界各国均投身核电出口市场，韩国也不应落后。





不过最近西海公务员被杀、脱北渔民送还等前政权时期的敏感事件正被重新调查，公共机构改革也在推进，引起了在野党的抗议。预计今后政坛的紧张氛围将进一步加剧。