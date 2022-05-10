韩自主研发运载火箭世界号发射成功 成全球第七大太空强国

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韩国自主研发的运载火箭世界号（KSLV- II）发射成功，由此跻身世界第七大太空强国。世界号在21日进行的第2次发射中成功抵达700公里的目标高度，并将卫星送入轨道。





当天下午3时59分59.9秒，世界号在位于全罗南道高兴郡的罗老宇航中心发射。发射后，世界号按照飞行程序在升空后第123秒左右抵达62公里上空并分离一级箭体，第227秒在202公里上空分离保护卫星的整流罩，第269秒在273公里上空分离二级箭体。下午4时13分许，世界号的三级箭体发动机停止，抵达目标轨道。





在升空后第875秒、即14分35秒，世界号携带的重162.5公斤的性能验证卫星分离；第945秒、即15分45秒，重1.3吨的模拟卫星成功分离。至此，世界号完美地完成了将卫星准确送入目标轨道的任务。





科学技术信息通信部长官李宗昊在下午5时10分许、即发射后1个多小时召开记者会，宣布世界号发射成功。李宗昊表示，这一瞬间在大韩民国的科学技术史乃至历史上都具有里程碑意义。





韩国总统尹锡悦在确认世界号发射成功后与研究人员进行视频通话。尹锡悦表示，这次发射开启了大韩民国通往太空之路。





世界号是首枚完全运用韩国国内技术设计、研发的太空运载火箭。在去年10月21日进行的第1次发射中，世界号完成了一级箭体、整流罩和二级箭体的分离。但是三级箭体发动机燃烧时间较原计划短46秒，导致火箭未能将1.5吨模拟卫星成功送入地球低轨道。第2次发射原本定于15日进行，不过因气象条件和机械故障被推迟2次。





韩国从上世纪90年代起开始研发科学火箭。1993年发射首枚科学火箭KSR-Ⅰ，2002年发射首枚液体燃料动力科学火箭KSR-Ⅲ，扎实地积累起相关技术。





2009年至2013年，韩国先后3次发射和俄罗斯共同研发、可运载100公斤级小型卫星的火箭罗老号（KSLV-I）。2009年、2010年的两次发射均以失败告终，2013年进行的第3次发射取得成功，为韩国自主研发太空火箭奠定了基础。





此后，韩国航空宇宙研究院着手自主研发。为了检验75吨级液体发动机的性能，研究院于2018年成功进行了一级火箭世界号的试验发射。





世界号的75吨级和7吨级液体燃料发动机、保护卫星的整流罩等核心技术和设备均为韩国研究人员研发。这次发射全面验证了75吨级发动机的性能，今后可持续运用到大型、小型运载火箭的研发之中。这意味着韩国将能够独立发射所有种类的实用卫星，并自主进行太空开发、打入商业卫星市场。韩国向太空的挑战正式拉开帷幕。