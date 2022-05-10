《金泽光小传》 张海成

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大学毕业后，金泽光作为三大革命小组成员之一，被派到了位于江原道洗浦郡的咸兴铁道管理局元山分局。报纸上说金泽光为了减轻无时无刻不在为铁道担忧的金日成和金正日的顾虑，从一开始就尽心竭力，凡事都冲在前头。他向铁道队成员们建议组织一个生产枕木的突击队，并且带头站了出来。

有一天，正在山顶上为了生产枕木而全身心认真工作的队员们突然发现自己住的宿舍着火了。等他们急急忙忙赶回去的时候，宿舍的房顶已经坍塌了下来。金泽光看着眼前的景象，先是若有所思了一会儿，然后就冲进了火场。









朴尚顺第一次见到金泽光是在铁道大学一年级的运动会上。当时，各专业之间有一场象棋赛，朴尚顺只是个刚刚开始学习象棋的新手，而金泽光却号称在清川江以北地区无人能敌，连绰号都叫“清川江以北”。但令人意想不到的是，比赛竟以“清川江以北”的失败而告终。原来，这一切都是金泽光的自吹自擂。





박상순이 김택광을 처음 알게 된 건

철도 대학 1학년 체육대회였습니다.

당시 과 대항 장기시합이 있었는데,

박상순은 장기를 막 배우는 단계지만

김택광은 청천강 이북에는 상대할 사람이 없다고 해서

별명도 ‘청천강 이북’이었습니다.





그런데 어이없게 청천강 이북, 김택광의 패배로 끝이 났습니다.

모든 것이 김택광의 허풍이었던 거죠.









小说的题目是《金泽光小传》，传记是通过文字来记录某人的生平，并且传达其意义的一种文学体裁。这部小说则通过生前被分类为问题人物、死后却被评价为英雄的金泽光的秘密，向读者揭露了他所在的社会的阴暗面和真相。









那天，他们正在山上砍伐用作枕木的木材，突然有人大声喊，宿舍好像着火了。但是等他们赶回宿舍的时候，已经太晚了。正在大家庆幸还好没人受伤的时候，却在用作仓库的后院里发现了一具尸体。大家都很吃惊，跑去一看，没想到死的是金泽光。





“什么？那金泽光没去山上干活吗？”

“三大革命小组成员怎么会上山呢？山上又冷又累，还得跟工人们一起干活。实不相瞒，他前一天晚上喝了好几瓶酒，所以躲在仓库里睡觉呢。”





太令人无语了。

尚顺如鲠在喉，说不出话来。金日成、金正日为了宣传自己的伟大和领导力，居然把天下绝无仅有的大骗子也美化成了英雄，这样的国家到底在向哪里前进呢？尚顺越想越觉得无话可说。





그날 이들은 산에 올라 침목으로 쓸 목재를 찾아 한창 벌목을 하고 있는데

누군가 숙소에서 불이 난 것 같다고 소리쳤다.





하지만 이들이 도착했을 때는 이미 너무 늦었다.





그나마 사람이 다치지 않아 다행이라고 생각하는데

창고로 쓰던 뒷골방 자리에서 시신 한 구가 발견되었다.

모두가 깜짝 놀라 보니 뜻밖에도 김택광이었다는 것이다.





“아니, 그럼 김택광이는 거기 산에 올라가지 않았다는 말입니까?”





“3대 혁명 소조원이 왜 산에 올라가겠습니까?

산에 올라가 봐야 춥고 힘들고 노동자들과 함께 일을 해야 할 텐데,

그리고 바른대로 말해서 그는 전날 술을 억병으로 마시고

뒷창고에 숨어 자고 있었단 말입니다”





기막힌 일이었다.

상순의 입이 써서 말이 나가지 않았다.





김일성, 김정일이 자기 자신들의 위대성, 영도의 현명성을 선전하기 위해서는

세상 불망종의 사기꾼도 영웅으로 둔갑시킨다.





그러니 이 나라는 도대체 어디로 가자고 그러는가.

상순이 생각하면 할수록 기가 막혀 말이 나오지 않았다.









作者 张海成（장해성，1945年出生于中国吉林省~ ），通过韩国小说家协会发表长篇小说《人生在哪里》（삶은 어디에）登上韩国文坛。