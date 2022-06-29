非常杀手 (더 킬러: 죽어도 되는 아이)

导演：崔在勋

主演：张赫/布鲁斯·坎/李西英(Anne)/金海雄

类型：动作

片长：95分钟

上映时间：2022年7月13日（韩国）

其他片名：THE KILLER：死不足惜的孩子/死了也无所谓的孩子/A GIRL WHO DESERVES TO DIE





剧情概要：

义江（张赫饰）曾是一名传说级的杀手，退隐江湖后，他过着安稳奢华的生活。一天，他受委托照顾一个我行我素的叛逆女高中生允智（李西英饰），义江并未多想便答应下来，本以为只需要做几天女孩儿的临时监护人，谁料允智却遭到了绑架。一心只想救回允智的义江，身体里沉睡的本能被重新唤起。





幕后花絮：

《非常杀手》2022年4月受邀参加乌迪内远东电影节，受到世界各国电影人的广泛关注。韩国上映前，已有48个国家购买了影片版权，且影片将在韩国和北美同步上映。除了主演张赫外，片中与张赫上演精彩对手打戏的布鲁斯·坎除了演员身份外，还是一位真正的武术家，这也为影片效果加分不少。另外，饰演女高中生的李西英是女生组合公园少女的成员，这也是她首次参演大银幕作品。