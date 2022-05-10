《漫话国乐》 月正明 / 曲调 / 月正明

时调诗是一种字数与排列方式有格律的诗，迄今有很多作品流传下来。韩国人大多都知道这样的诗句：“天亮了，窗外传来云雀的鸣唱”以及“泰山虽高，还是天下之山”等等。有趣的是，很多人上小学时学习过这些时调诗且背得滚瓜烂熟，可却很少有人知道这是传统音乐的歌词，这是因为人们小时候只是在国文课上学习了这些时调诗。





在国乐中，歌颂时调诗的有歌曲和时调。歌曲是在伽倻琴、玄琴、大笒、笛子等管弦乐器的伴奏下，采取严格的形式歌唱。时调则相反，在长鼓一种乐器的伴奏下也可以表演。如果情况允许，还可以增添大笒、笛子等一两种伴奏乐器，形式比较松弛，是一种大众化的音乐。今天的第一首音乐给大家带来了传统声乐曲——时调《月正明》，歌颂在明亮的月夜下与一群知己游船的风光与快乐：

“月正明,

月正明,

游船至秋江,

江里有天,

天上有月,

叫仙童捞明月,

尽情玩明月吧。"

羽时调《月正明》/ 金月荷名人





时调通常以界面调演唱，给人凄凉的感觉。可《月正明》等几首时调还添加羽调风格的曲调，平心静气地歌唱，这类时调有特别的名称，叫作“羽时调”。





在节目开头已给大家介绍时调诗是字数与排列方式有格律的诗，因此有固定的音节数，由三章、六句、四十五字组成。三章由初章、中章和终章构成，各章由前、后两句组成，各句由三音节或四音节的两个单词组成，因此大约共有四十五字。





到了朝鲜王朝末期，普通老百姓也时兴创作时调诗，也许是因为平民百姓有很多想说的话，时调的字数也多了起来，歌颂字数增加的时调就称为“辞说时调”。从中可以知道，在当时的社会，时调人气极高，深受众人的欢迎。后来还出现了歌颂时调诗的民谣，京畿民谣《曲调》就是其中之一：

“吾宁愿化身鹤,

翅膀载着情人,

飞走千里万里,

飞向没有离别之处,

若那里是离别之处,

又飞走千里万里。”

京畿民谣《曲调》 / 李熙琓





《曲调》本来是首尔•京畿地区的巫婆进行巫术时唱的歌，后来艺人以曲名《巫女游歌》演唱后作为民谣广为流传。





如今，凡是有曲调和节奏的音乐统称为“歌”，而在古代，音乐也有贵贱之分，歌曲、时调等读书人与贵族阶层喜好的音乐才称为“歌”。盘索里和民谣等普通老百姓喜欢的音乐叫作“索里”（声音的意思）或“杂歌”。京畿民谣《曲调》的“曲”指的是时调，意味着以民谣的曲调歌颂时调诗。





在节目的尾声，给大家带来了一首很特别的音乐《月正明》。这首歌在羽时调《月正明》的曲调下朗诵天才诗人李箱的诗《乌瞰图》。





《乌瞰图》是日本殖民统治韩国时期著名诗人李箱的代表作之一，也是读者最难懂的系列作品。上世纪30年代在《朝鲜中央日报》连载时，因为内容晦涩难懂而引发读者的强烈抗议，因此连载也被迫中断。

“13个小孩儿直奔大马路……

13个小孩儿只不过是恐怖的小孩儿、害怕的小孩儿。

就算其中一个小孩儿是恐怖的也好,

其中两个小孩儿是害怕的也罢。”

玄琴演奏家黄珍我（音）朗诵《乌瞰图》的诗句，她的声音与玄琴的音色相和谐，惟妙惟肖。

《月正明》 / 朗诵与玄琴-黄珍我 (音), 演唱-池珉儿 (音)