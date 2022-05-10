2050年韩四人家庭占比将下滑至6.2%

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曾是韩国主流家庭形态的四人家庭急剧减少。根据韩国统计厅的估算，到2050年四人家庭在韩国家庭总数中所占比例将降至6.2%。





统计厅6月28日公布了包含上述内容的《2020-2050年未来家庭估算》。数据显示，2020年韩国共有648万户一人家庭，占比31.2%，是最主要的家庭形态。其次是二人家庭，共580万户，占比28.0%。三人家庭和四人家庭的占比则分别为20.3%和15.8%。不难看出，三到四人家庭已经减少，独自生活或只有夫妻二人的家庭成为主流。





预计这种现象将随着时间的推移进一步加剧。一人和二人家庭分别以年均8.6万户和8.3万户的速度增加，而三人、四人、五人及以上家庭则以1.4万户、6.2万户和2.2万户的速度减少。到2050年，一人家庭占比将上升至39.6%，共905万户。二人家庭占比将升至36.2%，共827万户。一人和二人家庭将占据家庭总数的75.8%。三人家庭占比则将下滑至16.6%，共380万户。四人家庭占比将跌至6.2%，共143万户。五人及以上家庭占比为1.3%，共30万户。





“未来家庭估算”是一项基础统计数据，根据最近的家庭变化趋势预测未来家庭的规模、形态和数量等情况，被用于制定住房、福利和就业等主要政策方向。





一人和二人家庭增加、三人及以上家庭减少主要是因为不婚主义等家庭观念的变化和低生育率、老龄化造成的现象。独自生活的年轻人和丧偶独居老年人逐渐增多，使得一人家庭成为主流，寿命的延长也起到了一定的推动作用，三人及以上家庭随之自然而然地减少。这也催生了由夫妻、子女等家人组成的亲属家庭占比下滑的现象。亲属家庭占比将从2020年的66.8%下滑至2050年的57.3%，这意味着由非夫妻和非亲属关系的人组成的家庭将增多。婚姻观念的变化是一大原因。不婚同居、为节省居住费用而共同生活的现象正逐步扩散。这种变化带来的最大问题是一人家庭的老龄化。到2050年，半数一人家庭的成员将是65岁以上老人。





2020年，一人家庭中20-29岁人群占比最高，为18.8%。其次是30-39岁人群，为16.8%。60-69岁人群和70-79岁人群分别占据15.5%和11.1%。然而到2050年，老年人将成为主流，其中80-89岁人群占比将高达24.5%，70-79岁人群也将占据18.4%。65岁以上人群的总占比将达到51.6%。老年一人家庭的增加将使赡养、看护、贫困、孤独死等问题带来的社会成本大幅上升，亟需出台有关政策，予以支持。





另外，以2040年为准，韩国一人家庭占比预计低于德国、日本，但高于英国、澳大利亚和加拿大。