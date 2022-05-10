韩电费、燃气费7月起双双上调

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韩国电费和燃气费7月起双双上调，在物价持续高涨的情况下，这将加剧普通民众的生活压力。从7月起，四人家庭的平均电费将上涨1500韩元、燃气费将上涨2200韩元。这不仅将加重生活负担，还有可能刺激物价进一步走高。





韩国电力6月27日宣布，适用于7月-9月电费的联动单价为5韩元/千瓦时。这是燃料费调整单价季度调整幅度扩大所致。此前，季度调整幅度为±3韩元/千瓦时，最近扩大至±5韩元/千瓦时。受到这次上调的影响，月均用电量为307/千瓦时的四人家庭的月承担额将上升1535韩元。燃气费也将于7月上调。按照首尔市的标准，每户家庭的月均燃气费将上升2220韩元。电费于今年4月上调过一次，燃气费则于4月、5月连续上调。





电费和燃气费上调对普通民众的生活和物价总体的影响较大，一直以来从政策上被遏制。不过政府表示，此类政策导致上调压力持续积累，再加上最近国际能源、原材料价格暴涨，上调在所难免。





电、燃气、水是家庭和工业活动的基本要素，因此费用上调对物价的影响极大，心理影响也不小。5月消费者物价的同比涨幅达到5.4%，是继2008年8月上涨5.6%之后，时隔13年9个月的最大值。与此同时，电费、燃气费和水费上涨了9.6%。其中，电费、城市燃气费的涨幅均达到11.0%，自来水费上涨3.5%，地区取暖费上涨2.4%。电费、燃气费、水费对总体物价涨幅的带动率达到0.32个百分点。另据韩国银行的数据，5月电力、燃气、自来水和废弃物的生产者物价同比上涨16.7%，涨幅连续五个月超过10%。电力的生产者物价上涨10.4%，城市燃气上涨35.5%，自来水上涨4.7%。由于生产者物价是消费者物价的先行指标，这三项的费用今后还将上升。





这意味着物价在未来较长一段时间内将继续上涨。经济副总理兼企划财政部长官秋庆镐6月26日表示，6月、7月、8月有可能出现超过6%的物价涨幅。当天，秋庆镐在KBS的直播节目中表示，国际油价、原材料价格和粮食价格骤涨，韩国也不可避免地受到了影响。秋庆镐表示，国际油价在短期内不会下跌，高物价将持续相当长的一段时间。





秋庆镐还就电费上调事宜表示，韩国电力的亏损已达到无法承受的水平，电费上调从一定程度上是必然的。韩国电力有必要进行反省，取得国民对最近亏损水平的理解。目前，韩国电力已提出出售非必要子公司、冻结或返还奖金等自救措施。