韩美日在北约峰会期间举行首脑会谈

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韩国、美国、日本三国6月29日在西班牙马德里举行首脑会谈，就加强三边合作、共同应对北韩核与导弹威胁达成一致。





另外，韩国总统尹锡悦在北约峰会发表讲话时指出，应明确展现出国际社会的无核化决心比鲁莽的核与导弹开发决心更为强烈。





此次会谈是三国首脑自2017年9月在联合国大会期间会晤后时隔四年九个月再次聚首。美国总统拜登表示，希望加强三国合作。他指出，美韩日合作对于实现韩半岛完全无核化、自由开放的印太地区等共同目标至关重要。尹锡悦强调，北韩的核与导弹威胁日渐升级，国际局势的不稳定性加剧，韩美日合作的重要性日益凸显。他还表示，时隔近五年举行的韩美日首脑会谈展现了三国加强合作以解决地区和全球问题的决心。日本首相岸田文雄表明了加强日本防卫能力、提升威慑力的决心。他表示，即使是在北韩进行核试验的情况下，日韩美也将展开包括联合演习在内的共同应对。





拜登今年5月访韩期间和尹锡悦就将韩美同盟从军事安全同盟提升为面向未来的安全、经济、价值同盟达成了一致。





尹锡悦是首位出席北约峰会的韩国总统。韩国、日本、新西兰、澳大利亚四国首脑作为伙伴受邀出席此次峰会。





尹锡悦在会议上向同盟国和伙伴国家发表讲话，并和各国首脑举行双边会谈，展开了活跃的外交活动。尹锡悦在讲话中指出，北韩的核与导弹项目明确违反安理会决议，对国际社会的和平、安全构成重大挑战。尹锡悦呼吁北约和伙伴国家予以持续的合作和支持。尹锡悦还回顾了2006年韩国和北约缔结全球伙伴关系以来不断发展的合作，强调了韩国增强的作用。尹锡悦还就经济安全、网络安全等问题表示，期待与北约的同盟国开展紧密合作。





尹锡悦和英国、法国、澳大利亚等主要国家首脑分别举行会谈，并与北约秘书长斯托尔滕贝格会晤。尹锡悦和各国首脑进行了有针对性的会谈，例如，在和澳大利亚首脑的会谈中强调绿色氢能源、北韩无核化合作；与荷兰首脑讨论半导体供应链；在和英国、法国、波兰的首脑会谈中探讨核电合作；与丹麦首脑摸索气候变化合作方案。





总统室指出，时隔近五年举行的韩美日首脑会谈意味着韩美日安全合作得到了修复。





另有评价认为，尹锡悦政府提出超越地区局限、寻求与分享相同价值、规范的国家展开合作的价值观外交，而此次北约之行实践了这一构想。北约公布了包含未来十年目标的战略概念，寻求与中国、俄罗斯等不分享共同价值的国家实现差异化，韩国也加入到了这一行列之中。此外，尹锡悦此行大力推销韩国核电，也是值得关注的变化。