aespa8日登上美ABC《早安美国》夏季演唱会开场舞台

ⓒ SM Entertainment

aespa将出演美国ABC晨间新闻节目《早安美国》（Good Morning America）的夏季演唱会。





据媒体报道，aespa将于7月8日（当地时间）登上在纽约曼哈顿中央公园的大型演出场Rumsey Playfield举行的“早安美国夏季演唱会系列2022”（Good Morning America(GMA) Summer Concert Series 2022）舞台。aespa将是首个登上该舞台的K-POP女团，献上华丽的开场表演。





“早安美国夏季演唱会”是美国ABC频道具有代表性的晨间节目《早安美国》每年夏季主办的大型露天演唱会，过去两年因受疫情影响，以线上和线下形式进行，今年则回归线下形式，自aespa开场至9月2日为止，将邀请黑眼豆豆、一体共和、梅根〮西〮斯塔莉安、奥祖纳、黛米〮洛瓦特等世界顶级歌手参加演出。





在演唱会上，aespa除了献唱热曲《Nest Level》、《Savage》以及第一首英语单曲《Life’s Too Short》外，还将首演将于7月 8日发行的第二张迷你专辑的主打曲《Girls》。