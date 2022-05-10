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以慷慨激昂的语气播报新闻的李春姬是北韩首屈一指的播音员。李春姬因经常穿着粉红色韩服上衣播报新闻而被外媒称为“Pink Lady”，而“Pink Lady”的登场意味着北韩有可能发布震惊世界的新闻。提及北韩播音员，我们最先联想起李春姬，但是李春姬逐渐退居二线，最近偶尔播报重大新闻，且北韩播音员的主持风格发生了很大变化。





最近，北韩电视媒体在演播室外捕捉到著名新闻主播李春姬的身影。今年4月13日，也就是在已故北韩国家主席金日成诞辰110周年太阳节即将到来之际，北韩举行了普通江畔高档阶梯式联排住宅区竣工仪式。当天，北韩将普通江畔高档阶梯式联排住宅作为礼物送给元老级播音员等为国家作出卓越贡献的人，李春姬也是其中之一。





李春姬曾报道2000年南北韩首次举行首脑会谈的消息和2011年北韩国防委员会委员长金正日逝世的消息等，是我们非常熟悉的北韩新闻主播。过去，一度传出李春姬退休的消息，但她偶尔还会参与国家要闻的报道。2017年9月，北韩国务委员会委员长金正恩发布声明，称时任美国总统特朗普为“老疯子”的时候，李春姬代为宣读该声明。如此这般，过去50年来李春姬作为北韩“招牌女主播”活跃在电视屏幕上。





李春姬虽然年事已高，但是仍然凭借其独特的口才主持富有表达力和说服力的新闻节目。从表达力和说服力层面来看，在北韩可以说无人能及。去年9月9日北韩举行庆祝政权成立73周年阅兵式时，媒体捕捉到坐在金正恩委员长身旁的李春姬触碰金正恩委员长的肩膀且耳边交谈的场面。在北韩，没人胆敢私自触碰最高领导人的身体。由此可见，李春姬在北韩的声望与地位如何。





北韩将播音员作为宣传其体制、维护其政权稳定的重要工具。已故北韩国家主席金日成在韩战期间将播音员派往前线。韩国国军和联合国军占领平壤时，北韩播音员仍在最前线加强对官兵的宣传鼓动，以鼓舞人民军的士气。北韩在政权成立初期就认识到宣传鼓动的重要性，且在国家体制尚未得到巩固的情况下成立电影制片厂，积极展开宣传鼓动活动，韩战期间也是如此。与此同时，北韩还通过播音员呼吁官兵展现出革命乐观主义精神，始终保持高昂的团队士气。从此，北韩播音员直至今日扮演着宣传鼓动的号手角色。





北韩有万寿台电视台、龙南山电视台、体育电视台和朝鲜中央电视台。其中，朝鲜中央电视台作为北韩唯一的全国电视频道，其前身为1963年成立的“平壤电视放送局”。据悉，朝鲜中央电视台全体员工中播音员占比极少，竞争率极高。该台于2017年12月打造高清晰度视频，并采用国际标准。此外，还利用无人机和具备多种功能的摄像机展现三维图像等新拍摄技法。





过去，朝鲜中央电视台的新闻节目都在演播室里进行单向广播，但是近来经常在现场连线报道，并提供新闻快讯。2020年，“巴威”、“美莎克”、“海神”等台风袭击北韩时，朝鲜中央电视台历史上首次暂停播出其他节目，实时介绍台风路径和受灾情况。紧急派往台风现场的播音员们无不冒着暴风雨在浸水灾区实时介绍受灾情况。北韩播音员冒着暴风雨进行现场报道可说是前所未有的事情。2020年在台风北上的时候，朝鲜中央电视台启动全天24小时不间断播报，并将播音员派往各灾区实时进行深入报道。虽然不是现场直播，而是隔一小时播出，但是朝鲜中央电视台在较短时间内介绍各地灾情可说是划时代之举，并反映出北韩国务委员会委员长金正恩将居民安全放在首位的强烈意志。





2020年10月，朝鲜中央电视台在转播劳动党建党75周年阅兵式时，将播音员部署在车辆列队行驶的各区间，分区间介绍现场情况。北韩在阅兵式现场投入这么多播音员是非常罕见的事情。在北韩，阅兵式是对内外炫耀其革命武装力量的非常严肃的政治活动，因此北韩在阅兵式现场投入许多播音员，摆脱过去死板的报道方式，从不同的角度、不同的方位传达活生生的现场氛围，以提高居民的投入感和关心度。





随着播音员们经常进行户外广播，北韩也出现了主持或参加各种节目的播音员。最具代表性的男播音员是金成光。与进行新闻报道时那严谨的语气不同，金成光跟参加丰山犬评选会的狗主人亲切地交谈，表情也很柔和。崔孝成以其才华与幽默感吸引观众耳目。2018年4月，祈愿南北韩和平合作的韩国艺术团前往平壤演出时，崔孝成作为北韩方面的主持人出现在舞台上。提起北韩新一代女播音员，首先让人联想起金恩贞。金恩贞本是演员，她在2009年拍摄的艺术电影《生命线》中扮演主人公的女儿角色。在北韩，更换职业并非易事，且从演员改行当播音员是非常罕见的事情。不论如何，金恩贞除新闻报道外，还在许多节目里亮相，有时围着围裙去除汤里的泡沫等，扮演厨师助理角色。阳德温泉开业当时，金恩贞直接进入温泉池里，将温泉浴的感觉和现场气氛传达给观众。此外，金恩贞打破北韩女播音员穿淡雅的韩服或正装的惯例，身穿紫色花边领连衣裙而吸引了观众的目光。如此这般，北韩的男女播音员出现在多种多样的节目里。北韩男女播音员主持或参加多种多样的节目是金正恩时代的特点之一。





北韩国务委员会委员长金正恩强调人民性，也就是新闻事业要反映人民大众的思想、感情、愿望和利益，并让播音员扮演其排头兵角色。北韩限制音效的使用，因此电视媒体除万岁音效外，几乎不使用其他音效，大都以背景音乐和旁白取而代之。但是随着播音员们在多种多样的节目里传达现场的声音，使用音效的比重在逐渐增加。总之，北韩国务委员会委员长金正恩执政后，北韩的电视节目逐渐发生变化。因此，北韩电视广播的未来走势，格外引人关注。





最近，朝鲜中央电视台在播报新闻时，经常在屏幕上标注该报道负责人姓名，以反映观众对播音员和记者的关心。如此这般，北韩的电视广播形式逐渐变得多样化，播音员的角色也发生相当的变化，但不知这种趋势能否为改变北韩电视广播内容起到积极的作用。