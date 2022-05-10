《漫话国乐》 大风流 / 金竹坡流伽倻琴散调 / 口音

《奥义书》是印度最经典、最古老的哲学著作，对宗教、哲学等印度文化乃至西方文化都造成了深远的影响。其实奥义书的原意含有“师弟对坐，秘密传授知识”的意义。也就是说，印度古代圣贤没有把其思想与知识用文字记录在书上，而是以面对面的口述传授给徒弟，这也就是所谓的“口传心授”。





国乐自古以来也主要以“口传心授”方式传承下来。国乐与西方音乐不同，没有乐谱，而是师徒对坐，师父口头传授，直接唱歌或演奏乐器，弟子视听师父的演唱与演奏，用心去学习和领会，经过刻苦磨练后发展成属于自己的音乐。





“口传心授”有一个特点，以弹琴为例，师父很难每次直接弹琴，就用口头模仿乐器发出的声音，这样把曲调唱给弟子听，这种方式叫作“口音”。如伽倻琴、玄琴等弦鸣乐器的口音以“当、咚、啨、得、瑟、叽、飒、愣”等词儿来形容乐器发出的声音。笛子和大笒的口音有“那、弩、呐、尼、叻、喃、悉、卢”等等。

《大风流》中“古格里”、“扎紧古格里”、“唐乐”/ 口音-崔庆满









有趣的是，时至如今，国乐家们依然以“口音”方式把曲调传授给弟子，这是因为“弄弦”等国乐特有的装饰音很难一一地记录在五线谱上，而且口音的优点是可以直接传授音乐传递的情感与表现技法。不仅如此，口音还可以同时表现出音符的高低和演奏法。比如，玄琴的口音“当”同时表现出左手无名指按游弦的演奏法和按弦时发出的音程。

国乐有“黄太仲林南”等音程，如按玄琴第四个琴马的音程是“黄”，按第七个琴马是“仲”。弟子只听师父的口音，立马就知道是哪个音程，该按哪个琴马。





《金竹坡流伽倻琴散调》也有以口音表演的。散调通常以南道地区的曲调为基础，表演口音的曹顺爱名唱本来专长盘索里和南道民谣。她的丈夫是著名鼓手金东俊，也是鼓法的技艺传承人，经常在金竹坡名人的舞台上担任鼓手，非常熟悉金竹坡名人的曲调，因此曹顺爱名唱也可以用口音把《金竹坡流伽倻琴散调》浑厚深沉的伽倻琴曲调完美地表现出来，今天带来的是将乐器演奏与口音同时灌制的非常珍贵的音源。

《金竹坡流伽倻琴散调》中“中中茂里” / 伽倻琴-李莲姬（音）、口音-曹顺爱名唱、长鼓-金尚勋（音）









以人声模仿乐器发出的声音，叫作“口音”。有时，还以“啊、阿、呜、咿、哦”等母音，干脆以口音代替乐器的，这种形式也叫“口音”。积怨太深，用几句话是很难表现出来的。口音因为没有歌词，可以把难以言喻的深情完美地展现出来。大家都说音乐没有国界，可全世界的人无论是谁听了都产生情感共鸣的音乐应该是国乐的口音。

《口音》 / 口音-金素姬名唱、金德洙四物游戏、玄琴-金茂吉、牙筝-朴钟善、大笒-李生刚