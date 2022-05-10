韩裔数学家许埈珥获得菲尔兹奖

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韩裔数学家、美国普林斯顿大学教授兼韩国高等科学院数学系客座教授许埈珥5日获得了被誉为“数学界诺贝尔奖”的菲尔兹奖，成为首位荣获该奖的韩裔数学家。





菲尔兹奖是数学界最高权威奖项，在每四年举行一次的国际数学家大会颁奖仪式上颁发。当天，在芬兰赫尔辛基阿尔托大学举行的颁奖仪式上，国际数学联盟宣布许埈珥为获奖者。





设立于1936年的菲尔兹奖每四年颁发一次，与数学领域最高奖项阿贝尔奖一起被誉为“数学界的诺贝尔奖”。奖项颁发给在数学界获得杰出成就、今后也有望取得学术成果的40岁以下数学家，获奖者通常有2-4人。在当天的颁奖仪式上，还有三人与许埈珥一同获奖。获奖者被授予金牌和1.5万加元的奖金。





若要在40岁以前获得菲尔兹奖，至少也要在35岁左右取得世界性研究成果，因此被认为比诺贝尔奖更有难度。截至目前，菲尔兹奖共有60名获奖者，其中美国、法国学者较多，亚洲学者中曾有三名日本人、一名华裔美国人和一名越南裔法国人获奖。





许埈珥的父亲是统计学专家、母亲是俄文专家。出生于美国加利福尼亚的许埈珥2岁回到韩国，在韩国完成了从小学到硕士的所有课程。他于2007年获得首尔大学数理科学系·物理天文学系学士学位，2009年获得首尔大学数理科学系硕士学位，2014年在美国密歇根大学获得博士学位。





菲尔兹奖获奖者往往很早就在研究领域崭露头角、取得巨大成就，而许埈珥则被认为是“大器晚成”。在求学期间，他的数学能力并不突出，不过随着时间的推移，其才华开始大放光彩。许埈珥出生于1983年，今年是他能够获得菲尔兹奖的最后一年。





许埈珥为攻读博士学位前往美国后，先后证明了里德猜想、罗塔猜想等数学难题。在1968年提出的里德猜想是世界级数学难题之一，通过数学形式来表现计算色多项式时系数的特定模式。





凭借出色的研究成果和活跃的研究活动，许埈珥曾先后获得西蒙斯学者奖、三星湖岩奖、数学新视野奖、布拉瓦尼克青年科学家奖等奖项。他还被认为今后有望取得更出色的研究成果。





截至目前，尚无韩裔或韩国人获得过菲尔兹奖。虽然许埈珥是美国国籍，但其父母均为韩国人，又在韩国成长、求学，这意味着韩国已具备可培养出杰出学者的基础学科教育环境。