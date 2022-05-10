韩政府组建民官协议会 讨论被强征劳工赔偿问题

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韩国外交部4日召开强征问题民官协议会首次会议，被强征劳工受害者支援团体、受害者诉讼代理、学界专家、媒体和经济界的12名有关人士出席。





被强征劳工赔偿问题是韩日关系最大的阻碍之一，此次民官协议会的成立意味着韩国开始摸索该问题的解决方案。不过由于当事各方的意见分歧较大，预计短期内很难找到突破口。





当天的会议以非公开形式举行，由外交部第一次官赵贤东主持。此前政府也曾召开过会议以听取受害者和专家的建议，不过均为非正式会议。此次协议会的成立意味着这一流程的正式化。





外交部表示，协议会就首先讨论大法院已做出判决的三起案件达成共识。目前正在进行的诉讼总计67起，其中包括大法院正在审理的9起，对于这些诉讼和尚未提起诉讼的受害者，将在今后予以探讨。





受害者方面要求政府作出外交努力，使受害者方面能与加害企业直接谈判。受害者方面还表示，被告企业至少应表示歉意。





首次会议的礼节性会晤性质较强，与会方主要阐述了各自的意见，并未就特定解决方案进行讨论。





在日帝强占期，日本企业强征朝鲜劳动者从事劳役，且未合理支付工资。相关损失引发了被强征劳工赔偿问题。目前，韩国大法院已就针对新日本制铁、三菱重工的诉讼做出了最终判决。2018年10月和11月，大法院先后判决这两家日企赔偿受害者，但两家企业表示不服，未履行判决。法院又判决抛售两家企业被扣押的韩国境内资产，以充当赔偿金。





受害者要求与企业直接谈判，但是两家企业甚至拒绝接受面谈要求。有意见认为，为从外交上解决该问题，可建立由韩日两国企业等民间参与的自发性基金，或采取代位赔偿的方式，由韩国政府代为支付日本企业的赔偿金。





被强征劳工问题是韩日关系最大的阻碍之一。赵贤东在当天的会议上表示，民官能够齐聚一堂、开诚布公地讨论，十分有意义。他还表示，这一沟通的场合将成为解决问题的重要推动力。不过分析指出，很难找出受害者和日本均能接受的方案。由于受害者方面坚持希望与日本企业直接谈判，短期内很难找到突破口。





被视作韩日关系红线的日企资产抛售最快将在今年秋天强制执行。尽管韩日两国均成立了新政府、双方均有很强的意愿解决问题，但要在短期内找到解决方案并不现实。